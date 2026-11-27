Divulgação/Redes sociais Câmera de segurança registrou o momento em que a motocicleta onde estava Luana Cristina, de 22 anos, foi atingida por um ônibus em Guarulhos

A jovem Luana Cristina de Barros Silva, de 22 anos, morreu após a moto em que estava com o namorado ser atingida por um ônibus e prensada contra um caminhão de lixo na noite de quinta-feira (26), em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 19h15, na Rua Aiuruoca, no Jardim Paraíso. Luana e o namorado, um entregador de aplicativo de 23 anos, voltavam para casa de motocicleta quando foram atingidos pelo coletivo. Com a força da batida, o veículo do casal acabou prensado contra o caminhão, que realizava a coleta de resíduos na via.

Em relato divulgado pelo g1, o motorista do ônibus envolvido na colisão afirmou que o veículo perdeu os freios. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança da região.

Jovem morreu no hospital; namorado está em estado gravíssimo

Devido à gravidade dos ferimentos, Luana não resistiu e morreu após ser socorrida ao hospital. O namorado dela permanece internado em estado gravíssimo e intubado no Hospital Geral de Guarulhos. Conforme apurado pelo g1, informações preliminares indicam que o rapaz precisou ter uma das pernas amputada.

O velório começou na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Vila Rio, também em Guarulhos. O sepultamento está agendado para às 16h45, conforme o comunicado feito pela família da jovem.

O iG solicitou posicionamento à Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a ocorrência e aguarda retorno. O espaço segue aberto.