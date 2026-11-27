Arquivo pessoal O caminhoneiro Arnaldo da Silva (segundo da esquerda para a direita, de regata) ao lado da mulher e dos filhos; buscas entraram no terceiro dia e familiares continuam sem respostas

No terceiro dia de buscas e sem respostas, a família do caminhoneiro Arnaldo da Silva, de 63 anos, desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (25), critica o Corpo de Bombeiros pela lentidão dos trabalhos e pela falta de equipamentos. Silva desapareceu após a cabine do caminhão em que estava cair no Rio Tietê, após bater com uma van .

"Temos relatos que o despreparo da Prefeitura e do governo [estadual] é imensa. Eles não tem barcos com motores, não tem robôs de mergulho, não tem nada que nos possa fornecer. E nós imploramos por ajuda", disse a sobrinha do caminhoneiro desaparecido, Bárbara de Souza, de 28 anos.

O Corpo de Bombeiros negou interrupção dos trabalhos e respondeu às críticas, alegando que as buscas seguem protocolos internos, que levam em conta condições como profundidade, visibilidade da água, correnteza, presença de detritos e possíveis pontos de enrosco.

Segundo a corporação, os recursos humanos e materiais são definidos conforme a complexidade da ocorrência e o número de desaparecidos, com equipes geralmente divididas entre as frentes terrestre, aquática e aérea. Confira nota completa da corporação mais abaixo.

Trajeto de madrugada e queda no rio

Em entrevista ao iG, Bárbara conta que o tio deveria ter ido buscar uma carga em Itu, no interior de São Paulo, no dia anterior.

Porém, por determinação da empresa em que trabalhava, precisou sair de casa durante a madrugada, na Zona Leste da capital, para fazer o carregamento. "Ele não tinha o costume de fazer este trajeto de madrugada", explica.

O acidente ocorreu por volta das 5h08 de quarta-feira, na altura do km 25 da Rodovia Castello Branco, no sentido interior. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o caminhão capotou e o motorista ainda estava dentro da cabine quando ela caiu no rio.

Já o motorista da van sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Barueri.

Na manhã do acidente, a ocorrência provocou a interdição da pista expressa da rodovia e gerou mais de 6 quilômetros de congestionamento.

"Os primeiros a receberem a informação sobre o acidente do meu tio foram a empresa e o meu tio Eduardo, que também é caminhoneiro. O restante dos familiares ficou sabendo do acidente por volta das 8 horas", relata a sobrinha.

Ainda segundo ela, ao serem avisados sobre a colisão, os parentes receberam orientação das equipes no local para que fossem à delegacia de Barueri registrar o boletim de ocorrência. Ainda assim, os familiares decidiram seguir ao ponto da queda por volta das 13 horas.

"Quando chegamos no local, só tinha três bombeiros, um que estava dentro da viatura e os outros dois que estavam as margens do rio. Não tinha helicóptero, não tinha nada. Apenas os três bombeiros", destacou.

Família critica falta de estrutura nas buscas

Os bombeiros informaram à família que as varreduras se concentram nas margens devido ao alto volume do rio, à força da correnteza e ao risco de contaminação. Além disso, ainda de acordo com os familiares, os militares prometeram conseguir drones para apoiar a operação.

Embora Bárbara reconheça a preocupação com a segurança dos agentes e a necessidade de o nível da água baixar, ela critica a demora e a falta de recursos tecnológicos nas buscas.

"A Prefeitura de São Paulo não disponibiliza embarcações com motor, prometem drones e não tem nenhum, não tem helicóptero, não tem nada. Eles estão contando com que, em algum momento, a água abaixe e a cabine flutue", desabafou.

Divulgação/Arquivo Pessoal/Instagram @babssouza_ Bárbara de Souza, sobrinha do caminhoneiro Arnaldo da Silva, faz apelo nas redes sociais para encontrar o seu tio





Bárbara afirma que ela e os demais familiares sentem "pouco caso que beira a desumanidade" na condução dos trabalhos pelos Bombeiros. A família também optou de fazer varreduras por conta própria.

Ela e os parentes cobram mais assistência das autoridades.

"Queremos que as autoridades se movam em prol dessa causa para encontrar o meu tio, com ou sem vida. Nós precisamos que façam o possível e o impossível para isso acontecer. A gente quer ele de volta".

Nós não temos auxílio, não temos respaldo, não temos material nem tecnologia. Apenas falsas promessas de um drone que nunca chega Barbara de Souza, sobrinha do caminhoneiro desaparecido, em entrevista ao iG





Ajuda pelas redes sociais

A sobrinha relata também ao iG que a família já recebeu contatos de empresas para alugar drones e câmeras e conta com a mobilização nas redes sociais para tentar localizar o caminhoneiro.

"E se caso seja possível e seja autorizado, a família pretende fazer as buscas com barcos motorizados ou com jet ski", conclui.

Embarcação entra nas buscas

Na tarde desta sexta-feira (27), o Corpo de Bombeiros colocou uma embarcação no local do acidente para auxiliar nas varreduras pelo caminhoneiro desaparecido.

Em uma publicação nas redes sociais, Bárbara celebrou o reforço e destacou a trajetória do tio nas estradas:

"Temos uma embarcação. Deus seja louvado! A luta continua, não vamos desistir de encontrar Arnaldo! Um caminhoneiro com mais de 40 anos de estrada. Um senhor de 63 anos, aposentado e que continuou na batalha pelo sustento da sua família! Não vamos permitir que sua jornada acabe assim!", escreveu a autônoma.





O que diz o Corpo de Bombeiros

Ao iG, o Corpo de Bombeiros detalhou os critérios adotados na operação de resgate em Barueri.

Confira a íntegra da nota:

"O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que, desde quarta-feira (25/11), realiza buscas pelo motorista desaparecido após a queda de um caminhão no Rio Tietê, na Rodovia Presidente Castello Branco, no município de Barueri.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima presa às ferragens, sendo mobilizado o trem de socorro correspondente à natureza da ocorrência, composto por Unidade de Resgate (UR), Auto Bomba Salvamento (ABS) e Comando de Área, responsável pelo gerenciamento operacional.

Após o reconhecimento do cenário e a identificação da necessidade de uma operação de busca e salvamento aquático, os recursos e as estratégias operacionais foram redimensionados.

As operações de busca em águas interiores seguem critérios estabelecidos em diretriz interna institucional, considerando fatores como temperatura da água, visibilidade subaquática, profundidade, características do leito fluvial, presença de detritos e pontos de enrosco, intensidade da correnteza, quantidade de vítimas e informações fornecidas por testemunhas.

O dimensionamento dos recursos humanos e materiais é proporcional à complexidade da ocorrência e ao número de pessoas desaparecidas, sendo empregadas, geralmente, guarnições distribuídas um em cada frente operacional: terrestre, aquática e aérea.

Para o emprego do Mergulho de Segurança Pública (MgSP), é necessária uma avaliação prévia das condições de segurança e a delimitação de uma área de busca subaquática viável.

Em ambientes com correnteza intensa, a hidrodinâmica fluvial pode ocasionar o deslocamento da vítima por vários quilômetros, dificultando a delimitação de um perímetro restrito para o mergulho. Nessas circunstâncias, priorizam-se as buscas de superfície, com a possibilidade de emprego de drones, quando disponíveis, embarcações, botes, balsas, garateias e demais ferramentas destinadas à exploração tátil do leito fluvial, conforme as condições operacionais.

A intensidade da correnteza também exige a utilização de embarcações com motorização compatível com as condições de navegabilidade e turbulência da água.

Nesta sexta-feira (27/11), terceiro dia de operação, as buscas contam com equipes do 18º Grupamento de Bombeiros, com uma viatura empenhada na busca aérea por meio de drone, além de uma guarnição de salvamento aquático embarcada, com o apoio de uma embarcação particular dotada de motorização adequada às características do rio.

Neste momento, as buscas estão concentradas na via aquática. O desenvolvimento da operação ocorre prioritariamente durante o período de iluminação natural.

Quanto ao contato com os familiares, esclarecemos que este tem ocorrido presencialmente, todos os dias, desde o início da operação, inclusive na manhã desta sexta-feira, pelo Comando responsável pela área.

Ressaltamos que o perímetro de busca compreende mais de oito quilômetros de extensão do curso fluvial, sendo as guarnições distribuídas pelo terreno, realizando varreduras e m deslocamentos, considerando a dinâmica da correnteza e as possíveis áreas de retenção da vítima.

Dessa forma, a ausência de equipes em determinado ponto do rio, em um dado momento, não significa a interrupção ou a ausência de atividades de busca", finaliza a nota.