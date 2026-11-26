Divulgação/Redes sociais Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, desapareceu em 19 de novembro após sair de casa para o estágio em Guarulhos, na Grande São Paulo

A polícia iniciou entre terça (24) e quarta-feira (25) uma operação na região próxima ao Parque Estadual da Cantareira, com cães farejadores e helicóptero, para encontrar o jovem Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, desaparecido desde 19 de novembro em Guarulhos, na Grande São Paulo. A motocicleta elétrica dele foi achada no mesmo local, no domingo (22).

A mãe do rapaz, Kelly Miranda, de acordo com divulgação no g1, disse acreditar que o filho não esteja na área onde o veículo foi localizado. A suspeita dela é que ele tenha sido levado para um ponto mais distante.

"As buscas estão incessantes, a polícia trouxe cães para farejarem as roupas dele, já fizeram buscas com helicóptero, mas nada de encontrá-lo. Acredito que ele não esteja lá, devem ter levado ele para um lugar mais distante", afirmou.

Angustiada pela falta de informações, ela cogita organizar buscas por conta própria. "Já está me dando desespero, estou pensando em outras frentes de busca, montar um mutirão de pessoas e sair procurando em casas abandonadas, ou carros, lugares assim", completou.

Desvio de rota e investigações

Higor foi visto pela última vez na quinta-feira (19), quando saiu de casa, na região do Cocaia, em Guarulhos, por volta das 6h30, rumo ao estágio em tecnologia da informação na Escola Estadual Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo.

Segundo a mãe, o jovem costumava avisar quando chegava ao trabalho, geralmente por volta das 6h50. No dia do desaparecimento, ele chegou a enviar uma mensagem informando que havia chegado à instituição, mas não entrou na unidade.

A família desconfiou de que algo estava errado quando ele não retornou para casa por volta das 12h30, como fazia diariamente. A partir das 14h, após tentativas frustradas de contato, Kelly foi até a escola e descobriu que Higor não havia comparecido ao estágio.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelos familiares mostram o jovem pilotando a motocicleta elétrica por vias da cidade entre 6h46 e 6h52. No meio do caminho para a escola, ele mudou o trajeto e seguiu em direção ao bairro do Cabuçu, também em Guarulhos.

O veículo foi localizado no domingo (22), próximo a uma área de mata nos arredores do Parque Estadual da Cantareira.

De acordo com a matéria do g1, a mãe do jovem prestou depoimento nesta segunda-feira (23), no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para auxiliar nas apurações.

Para os familiares, a principal hipótese é que Higor tenha alterado a rota por conta própria para resolver alguma pendência ou encontrar alguém sem avisar.

Em nota ao iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o caso segue em investigação pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos.

A autoridade policial solicitou apoio do Serviço Aerotático (SAT) para ampliar a cobertura das buscas, enquanto as equipes trabalham para localizar o adolescente e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

A nota conclui dizendo que informações que possam ajudar na localização do jovem podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181.