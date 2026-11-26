Reprodução Twitter @Ana Paula Umeda Falhas recorrentes: passageiros andam pelos trilhos

As sucessivas falhas registradas nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, como paralisações prolongadas, descarrilamentos e outras ocorrências graves, levaram o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) a propor à ViaMobilidade, do grupo Motiva, nesta quarta-feira (25), uma compensação aos passageiros: a entrega de um cartão com 30 passagens aos usuários afetados.

A sugestão ocorreu durante reunião entre representantes do MP-SP, da concessionária e da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). A empresa comprometeu-se a avaliar a medida e tem até 30 dias para apresentar um retorno.

De acordo com o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, a concessionária deve reparar imediatamente os prejuízos sofridos pelos passageiros em ocorrências graves, além de adotar ações para evitar novos transtornos.

Causas das falhas e descarrilamentos

Um dos episódios mais recentes ocorreu em 12 de novembro, quando um trem ficou paralisado entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa, na Grande São Paulo.

Segundo a ata do encontro, representantes da concessionária explicaram que a paralisação foi provocada pela queima de um diodo — componente eletrônico que controla o sentido da corrente elétrica — no sistema de segurança do freio de emergência. O defeito impediu que a composição avançasse até a estação seguinte.

Sem ventilação e retidos no interior dos vagões, vários passageiros começaram a passar mal e precisaram desembarcar pelas portas e janelas do trem, chegando a quebrar vidros para conseguir sair.

O problema se repetiu no dia 19 de novembro na Linha 9-Esmeralda, levando a fabricante Alstom a trocar preventivamente 72 peças em 36 trens, embora a causa da queima ainda seja desconhecida.

A concessionária também prestou esclarecimentos sobre dois descarrilamentos registrados em agosto. Em 14 de agosto, um trem com passageiros saiu dos trilhos perto da estação Osasco, na Grande São Paulo, em um trecho que passava por obras de substituição da via. Segundo a empresa, o acidente ocorreu por um defeito na tala — peça usada para unir dois trilhos —, o que provocou um desnível.

Um dia antes, em 13 de agosto, outra composição, que seguia vazia para limpeza, havia descarrilado na saída da garagem da estação Júlio Prestes, na região central. A falha aconteceu pela falta de lubrificação e por problemas na geometria da via, em um trecho que, segundo a concessionária, não é utilizado na operação comercial.

Sobre os atrasos recorrentes em ambas as linhas, a ViaMobilidade atribuiu os problemas a furtos de cabos, atos de vandalismo e ao sistema elétrico, que está no fim de sua vida útil.

A empresa afirmou que a substituição da rede elétrica já está em andamento, conforme previsto em contrato, e informou que implantará um novo sistema de controle e sinalização dos trens, conhecido como ETCS (European Train Control System), com conclusão prevista para 2030.

Desta forma, a concessionária espera que a nova tecnologia permitirá reduzir o intervalo médio entre as composições de seis minutos para três minutos e meio.

Multas podem superar R$ 500 milhões

A Artesp afirmou que as possíveis multas aplicadas à ViaMobilidade superam R$ 500 milhões, além de R$ 12 milhões já retidos por falhas de desempenho. A agência negou omissão na fiscalização e deu prazo até 17 de dezembro para que a empresa apresente um plano de ação.