Divulgação Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no Rio Tietê pelo caminhoneiro Arnaldo da Silva, desaparecido após acidente em Barueri

O segundo dia de buscas pelo caminhoneiro Arnaldo da Silva, de 63 anos, que desapareceu após cair no Rio Tietê durante uma batida com uma van em Barueri, na Grande São Paulo, prosseguiram nesta quinta-feira (26), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

No dia do acidente, na quarta-feira (25), a Polícia Científica chegou a ser acionada para verificar a identidade de um homem encontrado morto nas proximidades da barragem de Santana de Parnaíba. Segundo a corporação, a esposa de Arnaldo fez o reconhecimento do corpo e confirmou que não se tratava dele.

Desde o início da operação, as equipes enfrentam dificuldades por causa do alto volume e da água turva do Rio Tietê, reflexo das chuvas recentes que atingiram o estado. Além disso, a força da correnteza impossibilitou a atuação de mergulhadores, concentrando as varreduras nas margens e nas imediações do ponto da queda.

Entenda o caso

O acidente aconteceu por volta das 5h08 de quarta-feira, na altura do km 25 da Rodovia Castello Branco, no sentido interior. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o caminhão capotou e Arnaldo ainda estava dentro da cabine quando o veículo despencou no rio.

Já o motorista da van sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento em um hospital de Barueri. Na manhã da colisão, a ocorrência provocou o bloqueio da pista expressa da rodovia e gerou mais de 6 quilômetros de congestionamento.