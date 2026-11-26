Divulgação Carreta e van colidem na Rodovia Castello Branco, em São Paulo

Equipes do Corpo de Bombeiros voltam a procurar, na manhã desta quinta-feira (26), por um motorista de caminhão, de 63 anos, que caiu nas águas do Rio Tietê. Ele está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (25), quando o veículo que conduzia se envolveu em um acidente na Rodovia Castello Branco, na altura do km 25, no sentido interior, próximo ao município de Barueri.

Na tarde de ontem (25) o Corpo de Bombeiros encontrou um cadáver próximo à barragem de Santana de Parnaíba e as equipes de resgate afirmaram que haveria indícios de que o corpo fosse do caminhoneiro. Mas, a mulher do caminhoneiro desaparecido, que foi chamada para identificar o corpo, não reconheceu o cadáver, assim, as buscas foram retomadas.

Após o corpo ser encontrado, os bombeiros também acionaram a Polícia Científica para que a causa da morte e a identidade exata da vítima fossem confirmadas, de acordo com os trabalhos periciais.

De acordo com infromações disponibilizadas pelos bombeiros, nem o condutor nem a cabine do caminhão foram localizados até o momento. Os trabalhos de rastreamento continuam na mesma região onde ocorreu o acidente.

Relembre o caso

A colisão entre o caminhão e van aconteceu por volta das 5h08 da manhã e, com a força do impacto, a cabine da carreta foi lançada para dentro do rio, segundo a concessionária responsável pela via, a Ecovias.





Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que o caminhão capotou na pista e confirmou que o motorista ainda estava dentro da cabine no momento da queda.

O condutor da van envolvida no acidente foi socorrido e apresentou somente ferimentos leves, logo depois ele foi levado a um hospital de Barueri.

De acordo com a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local para localizar o homem e tentar realizar o resgate, mas, por conta das chuvas fortes e constantes no estado, não foi possível realizar mergulhos durante as buscas, uma vez que o volume do Rio Tietê estava alto e com uma forte correnteza.

Por conta da impossibilidade de mergulho, as equipes se concentram em vasculhar as margens e as áreas próximas ao ponto da queda, onde encontraram o corpo de um homem.

