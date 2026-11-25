Micaela Wentz/ iG Ararinha-azul Hope, no Zoológico de São Paulo

Uma fêmea de ararinha-azul, chamada Hope, é o primeiro filhote da espécie a nascer em um zoológico brasileiro. O Zoológico de São Paulo apresentou a ave na terça-feira (24), durante uma coletiva de imprensa, onde diversas imagens da evolução do filhote, dentro do centro de conservação onde ele vive, foram compartilhadas.

Hope veio ao mundo com apenas 12,4 gramas e segue sob monitoramento constante da equipe técnica. Seu nascimento é mais do que uma boa notícia, ele também mostra que a pesquisa e cuidado podem ajudar a recuperar lentamente uma espécie que desapareceu do seu habitat natural.

A ararinha-azul ( Cyanopsitta spixii) é considerada como "extinta na natureza" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) desde o ano 2000; no Brasil, a lista oficial a qualifica como "criticamente em perigo".

Com a Hope, o plantel do Zoo chega a 28 ararinhas, cerca de 8,5% dos aproximadamente 330 indivíduos mantidos sob cuidados humanos em todo o mundo.





O trabalho integra uma estratégia nacional coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que une reprodução assistida, controle genético e planejamento de longo prazo.

Através da reprodução da espécie, o programa de conservação promovido pelo zoológico tem como intenção final a possível reintrodução da espécie em seu território.

Ao iG, Rafael Oliver, tratador de animais do zoológico que acompanha a evolução de Hope, descreveu o momento com emoção: “Foi maravilhoso vê-la nascendo. E no primeiro ‘piadinho’, passou um filme na nossa cabeça com todo o trabalho que a gente teve para chegar nesse ponto", relatou.

Divulgação Ararinha-azul Hope





Para Fernanda Guida, bióloga responsável pelo setor de aves do Zoo SP, o momento representa uma emoção única e um marco importante para a conservação e desenvolvimento do programa.

Ao iG, a bióloga explicou que o nome da ave foi escolhido justamente por conta da dificuldade que a ave teve ao nascer:

Ela precisou da nossa ajuda nesse nascimento e foi uma esperança. É uma esperança de um futuro melhor para essa espécie. O nosso sonho, de todos nós aqui, é que a gente possa ver de novo a ararinha segura e na natureza Fernanda Guida, bióloga responsável pelo setor de aves do Zoológico de São Paulo





Intervenção e a dificuldade de reprodução

Antes de seu nascimento, biólogos responsáveis pelo tratamento da filhote perceberam que a mesma estava mal posicionada dentro do ovo e já havia atingido o limite do período de incubação. Por conta destes problemas, o “parto” exigiu auxílio humano e os biólogos intervieram na eclosão.

Fernanda acompanhou o procedimento e ajudou na retirada da ave.

Desde então, Hope recebe alimentação assistida e cuidados diários dos biólogos responsáveis. Para Guida, o resultado reflete o trabalho diário de uma equipe dedicada a entender o comportamento das aves e a oferecer as melhores condições para a reprodução, representando "uma conquista coletiva".

Leandro Amaral/ Zoo SP Nascimento de Hope, no Zoológico de São Paulo





Antes de Hope nascer, diversos outros ovos já haviam sido colocados por fêmeas da espécie, mas, por conta de fatores genéticos, não conseguiram se desenvolver.

Segundo Fernanda, somente no ano de 2025, 38 ovos, de dois casais de aves diferentes, foram colocados, mas nenhum deles gerou filhote.

Por mais que as chances de um novo nascimento sejam baixas, a bióloga ainda tem esperanças de que a ararinha que gerou Hope coloque mais ovos; a estação reprodutiva da espécie ainda não acabou.

A importância do Zoo

A história do zoológico com a espécie começou em agosto de 2023, quando recebeu 27 aves de um criadouro mineiro que havia deixado de integrar o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha-azul (PAN).

A transferência foi solicitada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE), órgão de pesquisa vinculado ao ICMBio.

Ao invés de abrigar provisoriamente as aves, como havia sido solicitado previamente, a instituição optou por criar um programa duradouro.





Em maio de 2024, foi inaugurado o Centro de Conservação da Ararinha-azul, com investimento de cerca de R$ 5 milhões. No total, o espaço conta com 900 metros quadrados, capacidade para até 44 aves, recintos internos e externos, salas de incubação, maternidade com temperatura e iluminação controladas, estrutura veterinária e espaço para preparo da alimentação.

Por segurança sanitária, o complexo fica a mais de 200 metros das demais áreas do parque e conta com um tratador exclusivo.

Além da reprodução, o Zoo investe também na conscientização do público. Desde novembro de 2024, duas ararinhas jovens, do sexo masculino, ainda fora da idade reprodutiva, ficam visíveis ao público na área de visitação. Elas ajudam a apresentar a espécie e seu habitat a visitantes.

Micaela Wentz/ iG Ararinhas-azuis na área de visitação do Zoológico de São Paulo





A apresentação da filhotinha ao público também contou com nomes importantes, como João Paulo Capobianco, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Marcelo Marcelino, diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio, além de outras autoridades e representantes de instituições envolvidas no programa.