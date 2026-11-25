Divulgação/Corpo de Bombeiros de SP Equipes do Corpo de Bombeiros fiscalizam itens de segurança contra incêndio e validade de autorizações em comércios do Brás, na região central de São Paulo

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (25) uma força-tarefa de fiscalização em imóveis comerciais localizados no bairro do Brás, na capital paulista. Segundo dados da corporação contabilizados até 17 de novembro, 85,5% dos imóveis vistoriados na região receberam notificações por irregularidades.

A iniciativa integra a Operação Edificação Mais Segura, realizada em todo o estado de São Paulo, e busca reforçar a prevenção contra incêndios diante do aumento no fluxo de trabalhadores, comerciantes e consumidores para as compras de fim de ano.

Vistorias e balanço das ações

Durante as visitas, as equipes checam se os estabelecimentos possuem licença válida, como o Auto de Vistoria (AVCB) e o Certificado de Licença (CLCB), e se os equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio estão em condições adequadas de funcionamento, incluindo extintores, hidrantes, alarmes, iluminação e saídas de emergência.

Até 19 de novembro, a corporação realizou mais de 21,3 mil inspeções em todo o estado de São Paulo. O volume representa uma alta de 39,7% em relação ao registrado em 2025, quando ocorreram cerca de 15,2 mil vistorias.

No Brás, das 422 edificações vistoriadas até 17 de novembro, 361 foram notificadas, (85,5%). Desse total, segundo os bombeiros, 269 já se regularizaram, o que corresponde a um índice de 74,5%.

Penalidades previstas

O Corpo de Bombeiros alerta que as edificações que descumprirem as exigências de segurança contra incêndio estão sujeitas a advertências, multas, cassação da licença e, conforme a gravidade da situação, pode ocorrer também a interdição do imóvel.

Desabamento no Brás

A operação ocorre semanas após o desabamento de um prédio de quatro andares na Rua Maria Joaquina, no Brás, no final da tarde do dia 6 de novembro. Segundo a corporação, o imóvel funcionava sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), e as causas do acidente ainda são investigadas.

Na ocasião, havia 35 funcionários no interior da edificação. Ao todo, 27 pessoas — duas mulheres e 25 homens — foram resgatadas com ferimentos leves.

A principal hipótese das autoridades para o desabamento é a sobrecarga na estrutura do imóvel.

Em depoimento ao secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, a proprietária do imóvel, de nacionalidade chinesa, relatou que descarregava dois contêineres de mercadorias no prédio e concentrou grande volume de carga no mezanino superior, onde a queda teria começado.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também falou sobre a suspeita de excesso de peso causada pelo armazenamento de tecidos transportados por diversos caminhões ao local.