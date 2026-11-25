Divulgação/Governo de SP Defesa Civil monitora situação das chuvas

Após mais um dia de transtornos com chuvas e alertas para alagamentos, a cidade de São Paulo deve ficar atenta para novos temporais nesta quarta-feira (25). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as condições atmosféricas de ontem (24) se mantém por conta do encontro entre o ar quente e úmido associado a chegada de uma frente fria vinda do litoral paulista durante o final da tarde.

Durante a madrugada, a temperatura mínima registrada pelos termômetros da rede de estações meteorológicas do CGE, foi de 21°C. A manhã começou nublada e com pouca presença do sol. As condições estão diretamente ligadas com as fortes chuvas que atingiram a capital durante a madrugada: entre 00h33 e 5h, todas as regiões da cidade estavam em estado de atenção para alagamentos.

Com o passar das horas, o sol começa a aparecer e auxilia na elevação gradual das temperaturas, que podem atingir novamente a marca dos 30°C durante o início da tarde.

As chuvas devem começar a partir do meio da tarde, assim como nos demais dias da semana. O sistema meteorológico que atinge o estado de São Paulo provoca chuvas volumosas e generalizadas, com forte intensidade; as precipitações devem vir acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e possível queda de granizo.

O CGE também alerta para o risco de transbordamentos de rios e córregos na capital, assim como a possibilidade de demais transtornos causados pelas condições climáticas, como queda de árvores ou muros, alagamentos, escorregamentos de terra e enxurradas repentinas.

De acordo com a Defesa Civil, as condições climáticas devem afetar todo o Estado de São Paulo, mas as faixas Sul e Leste (onde se encontra a capital), devem ter atenção especial às condições, uma vez que estão como áreas do território classificadas como “em condição de emergência”.





A chuva deve persistir em diversos pontos do estado durante a noite e a madrugada.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Frente fria derruba temperaturas

Além de trazer chuvas fortes, a frente fria que chega ao estado também deve diminuir as temperaturas. Depois de dias com máximas próximas aos 30°C, a quinta-feira (26), alcança somente os 22°C.

A madrugada de amanhã (26) deve registrar chuva isolada as instabilidades duram o dia inteiro, com chuvas intermitentes e vento. A mínima prevista é de 17°C.

As temperaturas mais baixas devem prevalecer até o início da próxima semana.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Quarta-feira (25): Mínima de 21°C, máxima de 30°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal.

- Quinta-feira (26): Mínima de 17°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sexta-feira (27): Mínima de 17°C, máxima de 21°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Sábado (28): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Domingo (29): Mínima de 20°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Segunda-feira (30): Mínima de 19°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

