Divulgação Jacaré-de-papo-amarelo resgatado pela Polícia Ambiental

Policiais militares ambientais resgataram, na última terça-feira (24), um jacaré-de-papo-amarelo ( Caiman latirostris) de aproximadamente dois metros de comprimento no município de Santos, litoral paulista. O animal foi encontrado nas proximidades de uma empresa localizada na região dos dutos, área próxima a córregos.

A ocorrência foi atendida durante a Operação Piracema, ação de fiscalização ambiental realizada em períodos de proteção à reprodução dos peixes.

A equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada depois que colaboradores da empresa avistaram o réptil nas proximidades do empreendimento. Ao chegarem ao local, os policiais avaliaram as condições do animal e constataram que ele estava saudável e não apresentava ferimentos, o que dispensou a necessidade de atendimento veterinário.

Com o auxílio de equipamentos adequados, os agentes realizaram a contenção do jacaré e o transportaram com segurança até uma área apropriada para soltura, em ambiente compatível com seu habitat natural. Segundo a corporação, toda a ação foi concluída sem intercorrências, sem riscos para as pessoas presentes e sem prejuízo ao animal.





De acordo com informações da polícia, orientações sobre como lidar com possíveis acontecimentos semelhantes no futuro, serão também repassados aos colaboradores da empresa.

Sobre a espécie

O jacaré-de-papo-amarelo mede, em média, dois metros, mas pode chegar a 3,5 metros de comprimento. Seu ciclo de vida é longo e pode ultrapassar os 70 anos. A espécie vive naturalmente nas bacias do São Francisco e do Paraná e está presente em diversos países da América do Sul como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil, onde foi registrada mais de 70% de sua distribuição, em uma área de ocorrência que supera 2,6 milhões de km².

Segundo a pesquisadora Zilca Campos, da Embrapa Pantanal, que estuda os hábitos de diferentes espécies de jacarés há mais de 30 anos, essa espécie vive em áreas alagáveis, como brejos, mangues, pântanos, rios e lagoas, onde passam longos períodos tomando sol.

A coloração varia entre verde-oliva e marrom escuro, e o animal possui pernas curtas, patas com unhas grandes e focinho curto e largo, capaz de aferir uma forte mordida. A alimentação deste animal inclui peixes, alguns mamíferos, crustáceos, moluscos, aves e répteis de pequeno e médio porte.

