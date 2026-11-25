Arquivo Pessoal/Instagram @euheloisadelima A biomédica Heloísa Rodrigues conseguiu na Justiça de São Paulo o direito de excluir a filiação materna e os avós maternos de seu registro civil

A biomédica Heloísa Rodrigues obteve na Justiça de São Paulo, por decisão unânime nesta terça-feira (24), o direito de excluir a filiação materna de sua certidão de nascimento. A jovem rompeu o vínculo com a mãe após relatar casos de abusos e violência durante a infância.

A decisão em segunda instância reforma uma sentença anterior que havia permitido apenas a retirada dos sobrenomes maternos, mas negado a exclusão do nome da mãe do registro civil.

Comemoração nas redes sociais

A jovem fez uma publicação nas redes sociais comemorando o resultado. “Não é sobre apagar o passado. É sobre não precisar carregar para o resto da vida um vínculo que nunca representou o que deveria representar”, escreveu. “Por isso, não desista dos seus sonhos, da sua verdade e dos seus direitos”, acrescentou Heloísa.





A advogada Andréa Galliza, que representa Heloísa, explicou que o recurso também abrange a exclusão dos avós maternos do registro civil, além da adequação do nome da biomédica após o reconhecimento judicial da paternidade biológica. A informação foi publicada no g1.

A tese da defesa foi fundamentada na dignidade da pessoa humana, na proteção à saúde psíquica e nos direitos da personalidade, amparado em um laudo psicológico. Para a representação jurídica, a manutenção do vínculo formal provoca sofrimento contínuo à saúde mental da jovem.

Histórico de abusos e batalha judicial

O pedido de Heloísa para retirar o nome da mãe da certidão de nascimento foi apresentado à Justiça em 2024 e ganhou ampla repercussão após a jovem relatar o caso nas redes sociais.

Ela afirma ter sofrido diversos abusos atribuídos à própria mãe a partir dos nove anos de idade. De acordo com o relato da biomédica, a violência começou quando a genitora teria permitido que homens abusassem sexualmente dela.

Na primeira sentença, proferida em dezembro de 2025, o juiz reconheceu que a jovem havia sido submetida a situações de “abusos, negligência e crueldade” e considerou um estudo psicológico que relacionava o sofrimento emocional dela à figura materna.

Na ocasião, porém, a Justiça autorizou apenas a exclusão do sobrenome materno, determinando a permanência do nome da mãe nos documentos civis sob a justificativa de que o registro deveria preservar a origem biológica da pessoa.

Agora, com a decisão favorável em segunda instância, Heloísa obteve a autorização definitiva para que a mãe também deixe de constar em sua certidão de nascimento.