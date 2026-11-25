Divulgação Compositor e improvisador britânico Fred Frith

São Paulo recebe, neste fim de semana, alguns dos nomes mais importantes da música experimental internacional. Nos dias 28 e 29 de novembro, o festival Improfest reúne o guitarrista, compositor e improvisador britânico Fred Frith e os músicos Arto Lindsay e Paulo Hartmann, em uma programação dedicada à improvisação livre e à experimentação sonora.

Os encontros serão realizados na Residência Gravidade, no Instituto Principia, na Bela Vista, região central da capital. A programação inclui concertos solo de Frith, apresentações em duo com os convidados, exibições de cinema e conversas com o público.

No sábado (28), Frith divide o palco com Arto Lindsay, músico nascido nos Estados Unidos e criado no Brasil. Os dois são referências na transformação da linguagem da guitarra elétrica e desenvolveram abordagens próprias para explorar as possibilidades do instrumento. No domingo (29), o britânico se apresenta ao lado de Paulo Hartmann, fundador e diretor artístico do festival, que pesquisa e trabalha com guitarra preparada no Brasil desde 1989.

É uma enorme honra e um prazer trazer Fred Frith para o Improfest, especialmente neste momento em que nos aproximamos de duas décadas de atividades. Frith é uma referência fundamental para quem entende a guitarra não apenas como um instrumento, mas como um território ilimitado de investigação sonora. Fundador do Improfest, Paulo Hartmann









Segundo o músico, receber o guitarrista também representa uma oportunidade de ampliar o acesso de artistas brasileiros a técnicas experimentais e incentivar novas gerações a explorar outras possibilidades sonoras.

Festival se aproxima dos 20 anos

Criado em 2007 por Paulo Hartmann, o Improfest se consolidou como uma plataforma de improvisação livre, experimentação sonora e intercâmbio internacional. Ao longo de sua trajetória, reuniu mais de 300 músicos de mais de 26 países.

A edição de 2026 antecede as comemorações pelos 20 anos do festival, previstas para 2027. Neste ano, o evento também ampliou sua atuação internacional, com edições em Londres, Porto e Berlim, que se somaram a realizações anteriores em Tóquio e Moscou.

A iniciativa busca conectar diferentes cenas de criação musical contemporânea e aproximar artistas, pesquisadores e público em torno de novas possibilidades de composição e interpretação.

Quem é Fred Frith?

Reprodução/Creative Commons Guitarrista, compositor e improvisador britânico Fred Frith





Fundador do grupo Henry Cow, Fred Frith é um dos principais nomes da música experimental das últimas cinco décadas. Sua trajetória inclui a criação de projetos como Art Bears, Massacre e Skeleton Crew, além da participação no grupo Naked City, liderado por John Zorn.

Ao longo da carreira, colaborou com artistas como Brian Eno, Robert Wyatt, Bill Laswell, Derek Bailey e The Residents, transitando entre o rock de vanguarda, a improvisação livre e a composição contemporânea.

Pioneiro no desenvolvimento de técnicas expandidas para a guitarra, Frith explora o instrumento por meio de objetos, preparações, fricções e procedimentos não convencionais. Suas experiências ajudaram a ampliar as possibilidades sonoras da guitarra e influenciaram gerações de músicos.

Arto Lindsay

Divulgação Músico e compositor Arto Lindsay





Nascido nos Estados Unidos e criado no Brasil, Arto Lindsay é uma das figuras centrais da cena no wave, movimento musical que surgiu em Nova York no final dos anos 1970. Integrante do grupo DNA e fundador dos Ambitious Lovers, construiu uma linguagem própria, marcada pela combinação de ruídos, ritmos e experimentações com a guitarra.

Sua trajetória também inclui colaborações com artistas como John Zorn, Caetano Veloso, Marisa Monte e Ryuichi Sakamoto.

O encontro com Fred Frith coloca em diálogo duas abordagens da guitarra experimental. Enquanto o britânico explora técnicas expandidas, preparações e possibilidades acústicas, Lindsay desenvolve uma linguagem marcada pela desconstrução do instrumento e pela experimentação rítmica.

Programação se estende a universidades

Além das apresentações no Instituto Principia, o Improfest prevê atividades acadêmicas e artísticas na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), reforçando a relação do festival com a pesquisa, a formação e a experimentação musical.

No dia 19 de dezembro, o evento retorna ao Instituto Principia para a Saturnália, celebração dedicada à música experimental, à improvisação e ao encontro entre artistas e público.

Inspirada nas antigas Saturnais, a proposta busca recuperar o espírito de liberdade e celebração dessas festividades, criando um ambiente de convivência e experimentação artística. O evento encerra o calendário de atividades de 2026 e antecipa as comemorações pelos 20 anos do festival.

O que esperar da edição de 2027

Em 2027, o Improfest completa duas décadas de trajetória dedicada à experimentação e ao intercâmbio artístico. Entre as iniciativas previstas para marcar a data está uma edição especial em Santos, no litoral paulista, em parceria com o músico e pesquisador Márcio Barreto, do projeto Percuntindo Mundos.

Serviço

Local: Instituto Principia — São Paulo

Sábado, 28 de novembro

Programação:

9:00 - 12:00 - Workshop Fred Frith

16:00 - 18:00 | Exibição do filme Step Across the Border

18:15 -18:45 | Conversa com Fred Frith e Arto Lindsay

19:30 -20:30 | Concerto solo de Fred Frith

21:00 -22:00 | Concerto em duo: Fred Frith + Arto Lindsay

Domingo, 29 de novembro

9:00 - 12:00 - Workshop Fred Frith

16:00 - 18:00 | Exibição do filme Step Across the Border

18:15 -18:45 | Conversa com Fred Frith e Paulo Hartmann

19:30 -20:30 | Concerto solo de Fred Frith

21:00 -22:00 |Concerto em duo: Fred Frith + Paulo Hartmann