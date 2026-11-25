Divulgação Carreta e van colidem na Rodovia Castello Branco, em São Paulo

Uma colisão de veículos na Rodovia Castello Branco terminou com um caminhoneiro desaparecido nas águas do Rio Tietê, na Grande São Paulo. A cabine da carreta, onde o homem estava, foi lançada para dentro do rio depois de bater contra uma van, na manhã desta quarta-feira (25), no município de Barueri.

Até o momento, nem o motorista nem a cabine do veículo foram retirados na água.

De acordo com a concessionária responsável pela via, a Ecovias, por volta das 5h08, a carreta atingiu a van e a cabine do caminhão acabou sendo arremessada no interior do rio por conta da força do impacto. O caso ocorreu na altura do km 25, no sentido interior.

Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que o caminhão capotou na pista e confirmou que o motorista ainda estava dentro da cabine no momento da queda.

O condutor da van envolvida no acidente foi socorrido e apresentou ferimentos leves, logo depois ele foi levado a um hospital de Barueri.

Rio impede mergulho

O motorista da carreta foi identificado pelos bombeiros como Arnaldo, de 63 anos. Segundo a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local e tentam realizar o resgate.





Por conta das chuvas fortes e constantes no estado, o volume do Rio Tietê está alto, com uma forte correnteza, e não permite que a equipe mergulhe em busca da vítima. Assim, as equipes do Corpo de Bombeiros se concentram em vasculhar as margens e as áreas próximas ao ponto da queda.

A ocorrência segue em andamento, e não há previsão de quando o trabalho será concluído.

Via do acidente está bloqueada

Para dar espaço às equipes de resgate, a pista expressa da Castello Branco foi totalmente interditada no sentido interior, gerando trânsito na região; nas primeiras horas da manhã, a fila de carros já passava de seis quilômetros.

Até o momento da conclusão do trabalho dos bombeiros, os motoristas serão desviados para a pista lateral cerca de um quilômetro antes do local.

A rodovia é responsável pela passagem de milhares de motoristas todos os dias, com seus trechos mais movimentados sendo na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, onde ocorreu o acidente.