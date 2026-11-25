Uma colisão de veículos na Rodovia Castello Branco terminou com um caminhoneiro desaparecido nas águas do Rio Tietê, na Grande São Paulo. A cabine da carreta, onde o homem estava, foi lançada para dentro do rio depois de bater contra uma van, na manhã desta quarta-feira (25), no município de Barueri.
Até o momento, nem o motorista nem a cabine do veículo foram retirados na água.
De acordo com a concessionária responsável pela via, a Ecovias, por volta das 5h08, a carreta atingiu a van e a cabine do caminhão acabou sendo arremessada no interior do rio por conta da força do impacto. O caso ocorreu na altura do km 25, no sentido interior.
Em nota, o Corpo de Bombeiros acrescentou que o caminhão capotou na pista e confirmou que o motorista ainda estava dentro da cabine no momento da queda.
O condutor da van envolvida no acidente foi socorrido e apresentou ferimentos leves, logo depois ele foi levado a um hospital de Barueri.
Rio impede mergulho
O motorista da carreta foi identificado pelos bombeiros como Arnaldo, de 63 anos. Segundo a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local e tentam realizar o resgate.
Por conta das chuvas fortes e constantes no estado, o volume do Rio Tietê está alto, com uma forte correnteza, e não permite que a equipe mergulhe em busca da vítima. Assim, as equipes do Corpo de Bombeiros se concentram em vasculhar as margens e as áreas próximas ao ponto da queda.
A ocorrência segue em andamento, e não há previsão de quando o trabalho será concluído.
Via do acidente está bloqueada
Para dar espaço às equipes de resgate, a pista expressa da Castello Branco foi totalmente interditada no sentido interior, gerando trânsito na região; nas primeiras horas da manhã, a fila de carros já passava de seis quilômetros.
Até o momento da conclusão do trabalho dos bombeiros, os motoristas serão desviados para a pista lateral cerca de um quilômetro antes do local.
A rodovia é responsável pela passagem de milhares de motoristas todos os dias, com seus trechos mais movimentados sendo na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, onde ocorreu o acidente.