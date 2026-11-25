Reprodução O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, terá que entregar seu passaporte à Justiça no prazo de 24 horas, contado a partir da intimação. A determinação foi estabelecida nesta quarta-feira (25), quando a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra ele e outras 10 pessoas por susposta participação em uma organização criminosa.

Além da entrega do documento, Sidney deverá comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades. Ele também está proibido de deixar a comarca onde reside por mais de cinco dias sem autorização judicial e de sair do país sem permissão prévia.

Considerando a idade do empresário, de 73 anos, e as condições de saúde informadas no processo, o Ministério Público deixou de solicitar o uso de tornozeleira eletrônica. A Justiça acolheu o pedido e não determinou a monitoração.

Denúncia aponta atuação em esquema

Segundo a acusação, Sidney teria integrado, entre 2021 e 2025, uma estrutura criminosa voltada à prática reiterada de crimes contra a Administração Pública e à ocultação dos valores obtidos com essas atividades.

O esquema teria envolvido agentes públicos, operadores técnicos, responsáveis pela movimentação financeira e empresários. De acordo com o Ministério Público, Sidney teria atuado no núcleo empresarial.

Além do dono da Ultrafarma, outras 10 pessoas foram denunciadas, entre elas ex-auditores fiscais da Receita Estadual. A Justiça recebeu a denúncia por entender que ela descreve a estrutura da organização criminosa, o período de atuação, os quatro núcleos funcionais identificados e a contribuição atribuída individualmente a cada acusado.

Justiça decreta prisão de cinco denunciados

Na mesma decisão, a Justiça decretou a prisão preventiva de cinco dos 11 denunciados, sendo um deles em regime domiciliar. Os outros seis receberam medidas cautelares diversas da prisão, que incluem restrições de deslocamento, entrega de passaporte, comparecimento periódio em juízo e monitoração eletrônica, conforme o caso.

Um dos acusados está nos Estados Unidos. Por isso, a decisão também prevê providências para a atualização da ordem de captura internacional e o encaminhamento de pedido de extradição.

O juiz ainda determinou que o Ministério Público individualize, em cinco dias, os bens e ativos que pretende submeter a novas medidas de bloqueio, além de justificar a necessidade de novas restrições patrimoniais.

Nova denúncia

Essa é a segunda denúncia apresentada contra o empresário no âmbito do caso. Anteriormente, ele havia sido acusado de corrupção ativa e chegou a ser preso temporariamente em agosto de 2025, durante a deflagração da Operação Ícaro. Oliveira foi solto após pagamento de fiança.

A investigação colocou a rede no centro das apurações ao identificar indícios do uso de laranjas na operação da varejista, cenário que levou ao fechamento de lojas históricas na capital paulista e ao bloqueio de contas da companhia e de seu fundador.