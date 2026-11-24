Reprodução/PM Quadrilha suspeita de furtar residências é presa após invasão em prédio de SP

Simone Maria Fernandes, de 49 anos, foi morta a golpes de faca dentro da garagem de um condomínio no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, na última segunda-feira (23). Três dias antes do ataque, na sexta-feira (20), a vítima procurou a polícia para se proteger do ex-namorado.

De acordo com relatos ouvidos por agentes da polícia no local do crime, em um prédio residencial na Rua Doutor Mariano Cursino de Moura, o suspeito abordou a vítima na entrada do condomínio e a guiou até a garagem, onde a atacou com uma faca.

Simone ficou gravemente ferida, mas ainda conseguiu correr e chegar à escadaria do edifício, onde pediu ajuda aos moradores. A polícia, então, foi acionada.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram Simone caída, com forte sangramento; a equipe estimou inicialmente que a vítima apresentava mais de dez ferimentos. Simone ainda estava consciente.

A mulher foi atendida, mas teve uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao Hospital Santa Marcelina. No hospital, Simone sofreu outras duas paradas e passou por cirurgia, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, enviado ao g1, Simone já havia registrado um caso contra seu ex-namorado, Fernando Martins Santana, de 50 anos. No documento, a mulher havia pedido medidas protetivas de urgência.

No boletim, o crime foi enquadrado como feminicídio com descumprimento de medida protetiva, mas não informa quando a Justiça concedeu a proteção nem se o suspeito havia sido notificado.

A vítima deixou três filhos.





Suspeito foi encontrado morto

Depois do ataque, a polícia foi informada que Fernando teria deixado o condomínio em um carro preto e postado publicamente uma foto em seu WhatsApp, acompanhada da expressão "Fui, depois", maneira de se despedir rapidamente.

Posteriormente, na manhã desta terça-feira (24), a delegacia que investigava o crime foi notificada de que o suspeito havia sido encontrado, mas estava morto no quarto de um motel, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Ipiranga, Zona Sul da capital.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local após serem acionadas, mas um médico constatou o óbito.

O veículo utilizado pelo suspeito foi localizado e, no seu interior, os agentes encontraram duas facas, uma com aparentes vestígios de sangue, roupas com manchas semelhantes e objetos ligados a Simone. Tudo foi recolhido e enviado à perícia.

A morte de Fernando foi registrada como suspeita no 26º Distrito Policial, no Sacomã, que pediu exames necroscópico e toxicológico para esclarecer a causa. Já o feminicídio é apurado pelo 53º DP, no Parque do Carmo.

De início, não há indícios de participação de terceiros.

