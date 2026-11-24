Micaela Wentz/ iG Chuva nas ruas de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o sol presente entre as nuvens e as temperaturas em elevação nesta terça-feira (24). A mínima registrada durante a madrugada foi de 22ºC, e a máxima pode alcançar a marca dos 31°C, segundo registros e previsões da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Por mais que o sol fique presente durante todo o dia até o meio da tarde, a combinação entre o calor e a entrada da brisa marítima causa áreas de instabilidade na capital e em todo o estado, trazendo mais chuvas ao território paulista durante o final da tarde e à noite. De acordo com o CGE, as chuvas devem atuar em forma de pancadas, de moderada a forte intensidade; há potencial para a formação de áreas de alagamento e enxurradas.

A Defesa Civil afirma que as precipitações também devem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento pontualmente fortes e possível queda de granizo em diversas áreas do estado.

Dados parciais do CGE, coletados até as 19h da última segunda-feira (23), indicam que novembro já acumulou 158,4 mm de chuva, que equivale a uma valor 19% maior do que a média esperada para o mês, que era de 133,1 mm. Somente no dia de ontem, uma média de 32,8 mm de chuva foi registrada, sendo o dia mais chuvoso de novembro até o momento.

Segundo o monitoramento do CGE, o acumulado por região da capital paulista, até as 19h de segunda-feira (23), foi: 30,3 mm na Zona Norte; 31,7 mm na Zona Sul, 33,1 mm na Zona Oeste; 48,2 mm na Região Central; e 58,0 mm na Zona Leste;





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Terça-feira (24): Mínima de 22°C, máxima de 31°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quarta-feira (25): Mínima de 21°C, máxima de 29°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal

- Quinta-feira (26): Mínima de 16°C, máxima de 21°C. Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem

- Sexta-feira (27): Mínima de 16°C, máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite.

