Reprodução/ redes sociais A placa indicando risco de queda e a árvore, depois do acidente

Uma árvore caiu no pátio de uma escola estadual e deixou sete pessoas feridas na tarde desta terça-feira (24) em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura seguem no local para apurar as causas do acidente e realizar o corte e a remoção dos galhos e dos troncos.

O caso aconteceu na Escola Estadual Professora Maria da Conceição Oliveira Costa, situada na Rua Lagoa Taí Grande. Os bombeiros foram acionados às 15h08 e deslocaram cinco viaturas para atender a ocorrência.

Segundo informações da Defesa Civil, as sete vítimas estão conscientes. Duas crianças foram levadas por meios próprios para unidades de saúde: uma deu entrada no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina e a outra foi encaminhada ao Pronto-Socorro de São Mateus. Entre os demais feridos, uma pessoa sofreu fratura e outras quatro tiveram apenas escoriações leves.

Em frente à unidade de ensino, já havia uma placa instalada alertando justamente sobre o risco de queda de árvores no entorno.

Pais preocupados na porta da escola



Por volta das 17h30, o portão principal da unidade de ensino ficou tomado por familiares apreensivos, que se aglomeravam na calçada em busca de notícias sobre o estado de saúde dos filhos.

Estado de atenção na capital

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões às 16h20 desta terça-feira (24). O alerta foi encerrado pouco mais de uma hora depois, às 17h30.

O aviso abrangia as zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, além do Centro e das marginais Tietê e Pinheiros. No comunicado, o órgão apontava potencial elevado para alagamentos, enxurradas repentinas e rajadas de vento superiores a 60 km/h.

Os radares meteorológicos do CGE identificaram registros de chuva moderada nas zonas Norte e Oeste, com maior intensidade nas subprefeituras da Freguesia do Ó, Casa Verde e Lapa.

O comunicado prossegue dizendo que as áreas de instabilidade avançam do interior do estado no sentido Norte-Sul, com tendência de se espalhar pela capital e provocar temporais até boa parte da noite.



