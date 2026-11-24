Reprodução/Instagram Queda de cabo incendia carro e deixa 5 mil sem luz na Zona Leste

Moradores de algumas regiões de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, estão há mais de cinco horas sem energia elétrica após as fortes chuvas e ventanias que atingiram a capital paulista nesta segunda-feira (23).

Por conta do mau tempo, um cabo de alta tensão se rompeu e caiu sobre um carro, que pegou fogo. O caso aconteceu na Rua Moacir Gomes de Almeida.

A cuidadora de idosos Mirele Santos, de 29 anos, disse ao iG que ouviu estouros nos postes momentos antes do apagão. "Aconteceu um estouro em um dos postes na rua Francisco José Alves, e as luzes ficaram piscando. Depois de 3 estouros, houve um curto e vi um clarão. Foi que eu soube que um carro que pegou fogo perto de casa", explicou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o incendio.

Veja o vídeo:





Mirele entrou em contato com a Enel e recebeu a previsão de normalização para as 22h38, mas até o fechamento desta reportagem seguia sem energia. "Depois eu recebi no meu e-mail que a energia voltará entre 0h e 2h da manhã. E estamos aqui sem luz", desabafou.

Segundo dados da própria distribuidora, mais de 5 mil clientes foram afetados pela interrupção no bairro, com previsão de retorno total até as 5h desta terça-feira (24).

Balanço na capital paulista

Em toda a cidade de São Paulo, o pico de falta de luz atingiu 47 mil imóveis por volta das 21h. Até a última atualização desta matéria, 31 mil clientes ainda aguardavam o restabelecimento do serviço pela Enel.

Em nota ao iG, a concessionária informou que as chuvas seguem atingindo sua área de concessão e que, por isso, o número de endereços afetados pode oscilar ao longo da noite, conforme novas ocorrências são registradas e os trabalhos de manutenção avançam.

"Neste momento, são cerca de 47 mil clientes impactados, o equivalente a 0,78% da base total da distribuidora (menos de 1%)", destacou a empresa.

A Enel finaliza o comunicado afirmando que ativou o plano de contingência para eventos climáticos extremos e que as equipes seguem mobilizadas em campo para normalizar o fornecimento o mais rápido possível.