Divulgação/Polícia Federal Dinheiro em espécie e porções de cocaína apreendidos pela Polícia Federal durante ofensivas no Aeroporto Internacional de Guarulhos

A Polícia Federal (PF) prendeu, entre o domingo (23) e esta segunda-feira (24), três suspeitos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante as ofensivas, os agentes também interceptaram cerca de 6 quilos de cocaína e recolheram R$ 547 mil em dinheiro vivo.

Esquema interno e dinheiro apreendido



As prisões fazem parte dos desdobramentos da Operação Elenco, deflagrada em outubro deste ano para desarticular uma quadrilha que operava dentro do próprio terminal aeroportuário.

Com o apoio do Comando de Operações Táticas (COT), os investigadores capturaram um funcionário do aeroporto contra quem havia um mandado de prisão temporária. Durante o cumprimento de busca e apreensão na residência do investigado, os policiais localizaram R$ 547 mil em espécie.

Em outra frente de fiscalização, uma pessoa foi presa em flagrante ao tentar embarcar para a Austrália, com escala no Catar. Ela transportava aproximadamente 6 kg de cocaína ocultos em um fundo falso de uma mala que seria despachada.

Além disso, os agentes federais cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça contra um brasileiro que desembarcava de um voo procedente da Alemanha, após ter sido deportado pelas autoridades locais.

Próximos passos da investigação



De acordo com a Polícia Federal, as apurações da Operação Elenco continuam em andamento. O objetivo agora é identificar outros possíveis integrantes do esquema e esclarecer toda a dinâmica de atuação do grupo criminoso no ambiente aeroportuário.