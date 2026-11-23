Reprodução Redes Sociais Pontos de alagamento em SP

Os temporais causaram diversos transtornos em diferentes regiões da capital paulista na tarde desta segunda-feira (23). Diante do volume de chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade.

Histórico dos alertas

O primeiro alerta do órgão municipal foi emitido para toda a capital às 13h57. O CGE chegou a encerrar o estado de atenção às 15h48, mas precisou retomar a medida pouco depois, às 16h15, diante do retorno das chuvas fortes.

Bairros mais atingidos

Segundo o órgão, novas áreas de instabilidade vindas do interior voltaram a atuar com forte intensidade na metrópole, atingindo principalmente as regiões de Jaçanã, Tremembé, Capela do Socorro e Butantã.

Na região do Brás, região central, um usuário registrou nas redes sociais uma das vias completamente tomada pela água. Veja abaixo:





Na Rua Jaime Ovalle, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, o impacto da chuva forte e das rajadas de vento — que chegaram a 90 km/h — derrubou o muro de uma residência e destelhou imóveis. Confira o registro:





Ainda em Cidade Tiradentes, na região da Vila Yolanda, galhos de árvores caíram sobre veículos estacionados. Veja na imagem:





Os estragos também atingiram a Região Metropolitana. No bairro César de Souza, em Mogi das Cruzes, moradores registraram uma forte enxurrada tomando conta de uma das ruas locais. Acompanhe:





O que fazer para evitar os alagamentos?



Em situações de risco, os órgãos responsáveis pelo monitoramento climático informam quais medidas a população deve adotar para se proteger de alagamentos:

Alagamentos e enxurradas: Não atravesse ruas alagadas nem tente passar por trechos com correnteza, seja a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios e córregos.

Raios e descargas elétricas: Procure abrigo em edificações fechadas e evite permanecer em áreas abertas, próximo a árvores isoladas ou estruturas metálicas.

Ventos fortes: Recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, afaste-se de árvores, postes, placas e estruturas com risco de queda.

Granizo: Abrigue-se em locais seguros, longe de janelas, vidros e coberturas frágeis. Sempre que possível, proteja veículos em áreas cobertas.

Deslizamentos: Fique atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra. Ao notar qualquer indício de risco, deixe o imóvel imediatamente e acione o socorro.





*matéria em atualização