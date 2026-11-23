Micaela Wentz/ iG Chuva em São Paulo

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na noite do último domingo (22) deixaram 14 pessoas desalojadas e geraram uma série de transtornos em diferentes cidades. Além destes casos, uma ocorrência mais grave ocorreu no rio Tamanduateí, onde um homem caiu e foi levado pela correnteza.

O episódio aconteceu na Avenida Teresa Cristina, um cruzamento da Avenida do Estado, na região da Vila Monumento, Zona Sul da capital. Durante a ocorrência, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, com as equipes percorrendo o curso do córrego durante a noite, mas não foi possível localizar a vítima.

Por conta da força da água, os trabalhos tiveram que ser interrompidos e foram retomados na manhã desta segunda-feira (23). A identidade do homem não foi divulgada.

Transtornos em toda a cidade

Também na Zona Sul, no bairro Jabaquara, na Rua Baldomero Fernandes, uma família foi arrastada por uma enxurrada para dentro de um rio. O homem, a mulher e a criança foram resgatados pelos bombeiros no mesmo dia, receberam os primeiros socorros e seguiram para a UPA Jabaquara.





Na Zona Leste, na Rua Malacacheta, na Penha, o desabamento de um muro de contenção e de uma escadaria comprometeu a estrutura de duas casas; com o caso, a Defesa Civil realizou uma vistoria e optou por interditar os imóveis preventivamente. 14 pessoas que residiam nos imóveis ficaram desalojadas e foram acolhidas por parentes. Em uma construção vizinha, outras 20 pessoas também foram afetadas.

Já na Região Metropolitana de São Paulo, na cidade de Guarulhos, duas árvores caíram no Jardim Presidente Dutra, nas ruas Beto e Itaparantim; por mais que os troncos tenham gerado transtornos, não houve feridos. As equipes de manutenção do município removeram os galhos e liberaram as vias.

No município de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, parte do teto do Plaza Shopping desabou na área da praça de alimentação, também sem deixar vítimas.

A Avenida Professor Francisco Morato e a Estrada M'Boi Mirim resgistraram pontos de alagamento durante o temporal.

Chuvas seguem presentes

As chuvas ficarão presentes na cidade de São Paulo e em grande parte da Região Metropolitana durante toda a semana, majoritariamente no formato de pancadas isoladas com moderada a forte intensidade.

A Defesa Civil do Estado mantém o alerta de chuvas até a próxima terça-feira (24).

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

