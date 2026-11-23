Divulgação Ostras invasoras da espécie Saccostrea cucullata

Uma ostra que não pertence ao litoral brasileiro está ocupando espaço nas águas de São Paulo, preocupando cientistas. A espécie exótica invasora, chamada de Saccostrea cucullata, vinda da Ásia, é uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema local.

Por conta dos problemas que a presença da espécie pode causar, pesquisadores agora tentam descobrir se ela já está se reproduzindo com espécies locais; a investigação faz parte de um programa de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que reúne instituições científicas, órgãos ambientais e comunidades tradicionais para monitorar e controlar a espécie invasora.

O primeiro registro da ostra no Brasil foi feito no município de Bertioga, no litoral paulista, em 2014, e descrito em estudo publicado em 2017 por pesquisadores do Instituto de Pesca (IP-APTA), ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Desde o primeiro avistamento, a espécie já se espalhou em outras áreas da região Sudeste e desceu para o Sul do país.

A preocupação com a expansão da espécie invasora ocorre pois ela começa a ocupar o mesmo espaço que outras ostras nativas, disputando o habitat e alimento com os moluscos já presentes. Esse tipo de competição pode desequilibrar os ecossistemas e afetar a renda de comunidades que vivem da coleta e do cultivo de ostras.

A pesquisa

A suspeita de cruzamento surgiu do relato de quem trabalha com a ostra. Em Cananéia, no extremo sul do litoral paulista, produtores e extratores notaram a presença da espécie invasora e também de alguns exemplares que continham características físicas tanto da Saccostrea cucullata, quanto de espécies nativas. A observação levantou a hipótese de hibridização, ou seja, o cruzamento genético espontâneo entre espécies diferentes, sem interferência humana.

Segundo a pesquisadora Márcia Santos Nunes Galvão, do Instituto de Pesca, o fenômeno, quando ocorre junto com uma invasão biológica“pode desencadear a erosão genética e a substituição de linhagens nativas, alterando a dinâmica ecológica regional a longo prazo”.





Na maioria dos bivalves marinhos, gênero de moluscos onde se enquadram as ostras, a fecundação acontece do lado externo do corpo do animal, quando os seres liberam óvulos e espermatozoides na água. Assim, células reprodutivas de espécies distintas podem se encontrar por acaso em meio a área utilizada para a reprodução, dando a possibilidade do nascimento de um descendente híbrido.

Para verificar se isso de fato ocorre, um subprojeto coordenado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com o Laboratório de Genética de Organismos Aquáticos e Aquicultura da Universidade de Mogi das Cruzes e o Instituto de Pesca, vai comparar a espécie invasora com outras duas nativas do gênero Crassostrea, a C. brasiliana e a C. rhizophorae. Os cientistas analisam as características físicas das ostras e fazem estudos genéticos, com participação de comunidades extratoras e produtoras de Cananéia.

Se a hibridização for confirmada, a expectativa é encontrar indivíduos com padrão genético intermediário, identificável por marcadores mitocondriais e nucleares. Os resultados devem orientar estratégias de manejo e conservação da biodiversidade costeira.

O programa é coordenado pela Unesp, no campus de Registro, e tem como meta criar protocolos de monitoramento e manejo biológico para conter o avanço da espécie. Participam, além do Instituto de Pesca, a Fundação Florestal, o ICMBio, o Ibama, a Universidade de Mogi das Cruzes, a Unesp de São Vicente, a Esalq-USP, o Instituto de Pesquisas Ambientais e comunidades tradicionais.

