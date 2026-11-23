As pancadas de chuva e a sensação de tempo abafado (com máximas de 31°C na capital paulista) fizeram o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretar estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade na tarde desta segunda-feira (23).
Neste domingo (22), a Defesa Civil do estado já havia emitido alerta para possibilidade de temporais em vários pontos do território paulista até a terça-feira (24), incluindo a capital e Região Metropolitana.
Histórico dos alertas
O primeiro alerta do dia foi emitido para toda a capital às 13h57. O órgão chegou a encerrar o estado de atenção às 15h48, mas precisou retomar a medida pouco depois, às 16h15, diante do retorno dos temporais.
Bairros mais atingidos
Segundo o CGE, novas áreas de instabilidade vindas do interior voltaram a atuar com forte intensidade na metrópole, atingindo principalmente as regiões de Jaçanã, Tremembé, Capela do Socorro e Butantã.
No centro da capital, a chuva cai de forma moderada. Há potencial para alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, além de rajadas de vento.
De acordo com os meteorologistas do órgão, o tempo segue instável nas próximas horas. O cenário é provocado pelo avanço de novas áreas de chuva que atuam no interior do estado e se deslocam em direção à capital paulista com intensidade de leve a moderada.
O que fazer para evitar os alagamentos?
Em situações de risco, os órgãos responsáveis pelo monitoramento climático informam quais medidas a população deve adotar para se proteger de alagamentos:
- Alagamentos e enxurradas: Não atravesse ruas alagadas nem tente passar por trechos com correnteza, seja a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios e córregos.
- Raios e descargas elétricas: Procure abrigo em edificações fechadas e evite permanecer em áreas abertas, próximo a árvores isoladas ou estruturas metálicas.
- Ventos fortes: Recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, afaste-se de árvores, postes, placas e estruturas com risco de queda.
- Granizo: Abrigue-se em locais seguros, longe de janelas, vidros e coberturas frágeis. Sempre que possível, proteja veículos em áreas cobertas.
- Deslizamentos: Fique atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra. Ao notar qualquer indício de risco, deixe o imóvel imediatamente e acione o socorro.