Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no trânsito de São Paulo

As pancadas de chuva e a sensação de tempo abafado (com máximas de 31°C na capital paulista) fizeram o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretar estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da cidade na tarde desta segunda-feira (23).

Neste domingo (22), a Defesa Civil do estado já havia emitido alerta para possibilidade de temporais em vários pontos do território paulista até a terça-feira (24), incluindo a capital e Região Metropolitana.

Histórico dos alertas

O primeiro alerta do dia foi emitido para toda a capital às 13h57. O órgão chegou a encerrar o estado de atenção às 15h48, mas precisou retomar a medida pouco depois, às 16h15, diante do retorno dos temporais.

Bairros mais atingidos

Segundo o CGE, novas áreas de instabilidade vindas do interior voltaram a atuar com forte intensidade na metrópole, atingindo principalmente as regiões de Jaçanã, Tremembé, Capela do Socorro e Butantã.

No centro da capital, a chuva cai de forma moderada. Há potencial para alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, além de rajadas de vento.

De acordo com os meteorologistas do órgão, o tempo segue instável nas próximas horas. O cenário é provocado pelo avanço de novas áreas de chuva que atuam no interior do estado e se deslocam em direção à capital paulista com intensidade de leve a moderada.

O que fazer para evitar os alagamentos?

Em situações de risco, os órgãos responsáveis pelo monitoramento climático informam quais medidas a população deve adotar para se proteger de alagamentos: