Imagem gerada por IA Cerca de 45,8% dos domicílios em São Paulo tem animais

A quantidade de animais de estimação em São Paulo cresceu e, hoje, eles estão em quase metade das residências da capital. De acordo com o Inquérito de Saúde do Município de São Paulo (ISA Capital-SP) 2024, a cidade abriga mais de 3,5 milhões de animais domiciliados, com cerca de 2,1 milhões de cães e 1,4 milhão de gatos.

Os números apresentados na pesquisa evidenciam que 45,8% dos domicílios paulistanos contam com pelo menos um cão ou gato. Entre as casas que têm animais, 27% têm apenas cachorros, 11,2% têm só gatos e 7,5% convivem com as duas espécies.

Na comparação com a edição anterior, realizada em 2015, a proporção de gatos subiu de cinco para 13 a cada 100 habitantes, enquanto a de cães passou de 11 para 19.

A distribuição também varia de acordo com as regiões da cidade: a Zona Leste tem o maior número de lares com cães ou gatos, com 50,6% das residências contando com ao menos um pet; já a região central registra a menor, com 37,5%.

Os resultados da pesquisa foram apresentados na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP).

Vacinas e castração

Com o número de animais domésticos crescendo, o levantamento também incluiu os cuidados com a saúde dos mesmos na pesquisa. Dentro dos 12 meses que antecederam a pauta, 85,2% dos cães e 75,1% dos gatos foram vacinados contra a raiva, em serviços públicos ou privados.

Entre os tutores que não vacinaram seus animais, um em cada cinco afirmou não saber onde fazer isso, tanto para cães quanto para gatos; atualmente, a capital paulista conta com 18 postos permanentes de vacinação gratuita.

Entre os tutores de cães que não castraram seus pets, o motivo mais citado foi “ter dó" do animal, logo em seguida, o segundo motivo mais citado foi a ideia de que o procedimento é desnecessário. Especialistas da área veterinária, no entanto, afirmam que a cirurgia auxilia na prevenção de diversas doenças, incluindo possíveis cânceres. A dificuldade de transportar o animal e o desejo de deixar o pet reproduzir, também foram citados.





No caso dos tutores de gatos, o maior motivo citado para a não castração é a idade, que ainda não é a ideal, em seguida aparece a dificuldade de levar o animal e o desconhecimento sobre como conseguir a cirurgia de maneira gratuita.

Segundo a pesquisa, entre os animais castrados, as fêmeas predominam, com 89,4% das gatas e 61,1% das cadelas. Para Analy Xavier, da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), a esterilização dos animais pode também ajudar no controle populacional dos animais.

Rede pública

Segundo o levantamento, os serviços gratuitos da Prefeitura de São Paulo também tiveram um papel importante: entre os animais com três meses ou mais, cerca de 47% dos cães e 55% dos gatos foram vacinados em campanhas ou outros serviços públicos. Na castração, 43% dos cães e 42% dos gatos foram operados em mutirões ou clínicas contratadas pela Prefeitura.

A cidade também oferece Registro Geral do Animal (RGA), adoção e atendimento veterinário em cinco hospitais públicos municipais, voltados à população de baixa renda. Analy afirma que os dados servirão para reformular políticas e criar novas estratégias.