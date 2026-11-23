Paulo Pinto/Agência Brasil Equipes da Enel foram mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia após temporais atingirem São Paulo nesta segunda-feira (23)

Os temporais que atingiram a capital paulista e a Região Metropolitana na tarde desta segunda-feira (23) provocaram diversos pontos de alagamento na cidade e deixaram 47 mil imóveis sem energia elétrica até o momento.

Em nota ao iG, a Enel informou que as chuvas seguem atingindo sua área de concessão e que, por isso, o número de clientes afetados pode oscilar ao longo do dia, conforme novas ocorrências são registradas e os trabalhos de manutenção avançam.

"Neste momento, são cerca de 47 mil clientes impactados, o equivalente a 0,78% da base total da distribuidora (menos de 1%)", destacou a concessionária.

A empresa finaliza o comunicado afirmando que ativou o plano de contingência para eventos climáticos extremos e que as equipes seguem mobilizadas em campo para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

Histórico dos alertas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos às 13h57 em todas as regiões da cidade na tarde desta segunda-feira (23).

O órgão chegou a encerrar o estado de atenção às 15h48, mas precisou retomar a medida pouco depois, às 16h15, diante do retorno dos temporais.

Além disso, neste domingo (22), a Defesa Civil do estado já havia emitido alerta para possibilidade de temporais em vários pontos do território paulista até a terça-feira (24), incluindo a capital e Região Metropolitana.

Bairros mais atingidos

Segundo o órgão, a instabilidade climática vinda do interior voltou a atuar com forte intensidade na metrópole, atingindo principalmente em diversas regiões da capital. Após a precipitação, o monitoramento identificou vinte e dois pontos de alagamentos.

Na rua Monte Serrat, na região do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, um usuário registrou nas redes sociais a via alagada. Veja abaixo:





Mais cedo, com o impacto das fortes chuvas e dos alagamentos, a Estação Brás ficou lotada. As linhas 10-Turquesa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e 12-Safira da Trivia Trens operavam com velocidade reduzida. Veja abaixo:





O que fazer para evitar os alagamentos?

Em situações de risco, os órgãos responsáveis pelo monitoramento climático informam quais medidas a população deve adotar para se proteger de alagamentos: