Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no centro de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e tempo instável, que gerou garoas e chuvas fracas durante a madrugada desta segunda-feira (23). De acordo com os termômetros da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a mínima registrada foi de 22°C.

Por mais que a manhã na capital esteja nublada e sem a presença de sol, as temperaturas ainda devem aumentar com o passar das horas, podendo chegar aos 31°C. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens e o clima deve ficar abafado, mas o tempo não fica seco, uma vez que os índices de umidade previstos ainda se encontram acima de 55%.

Com o passar das horas, as condições para pancadas de chuva retornam à capital, com as precipitações podendo variar entre moderada e forte intensidade; as chuvas devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em toda a Grande São Paulo. De acordo com o Climatempo, cerca de 35 mm de chuva devem cair na capital.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.





Próximos dias

O clima deve se manter abafado e quente durante a semana, com sol entre nuvens e chuvas presentes sempre aos finais das tardes. As temperaturas devem voltar a cair a partir de quinta-feira (26), quando a máxima prevista é de, somente, 21°C.

Na terça-feira (24), o cenário meteorológico basicamente se repete, com sol entre nuvens, tempo abafado e áreas de instabilidade se propagando durante o final da tarde; o período pode contar com pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas localizadas de vento. Os termômetros variam entre mínimas de 22°C e máximas que podem chegar aos 33°C.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Segunda-feira (23): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Terça-feira (24): Mínima de 22°C, máxima de 33°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quarta-feira (25): Mínima de 21°C, máxima de 29°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal

- Quinta-feira (26): Mínima de 16°C, máxima de 21°C. Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem

- Sexta-feira (27): Mínima de 16°C, máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite.

