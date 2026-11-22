Um torcedor do Palmeiras morreu após ser empurrado por um segurança de hotel e bater a cabeça no chão durante uma discussão na noite de sábado (21), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, registrada depois da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.A vítima foi identificada como Marco Aurélio Pereira. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria importunado sexualmente uma funcionária do estabelecimento e encostado um cigarro aceso na orelha de um segurança antes de ser empurrado. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.O episódio aconteceu por volta das 22h40 (horário de Brasília), em um hotel na avenida Marquês de São Vicente, nas proximidades do Nubank Parque, estádio do Palmeiras.De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Marco Aurélio estava hospedado no local e foi ao restaurante do estabelecimento após a partida. Ele vestia uma camisa do Palmeiras e consumiu bebidas alcoólicas.Durante a permanência no restaurante, teria trocado provocações com torcedores do Flamengo, que deixaram o ambiente. Testemunhas também relataram que o homem apresentava o rosto inchado, possivelmente em razão de uma briga anterior, mas essa informação não foi confirmada pelos investigadores.
Discussão terminou com queda e morte
Segundo o registro policial, Marco Aurélio teria ofendido funcionárias do restaurante. Uma delas relatou ter sido tocada nas partes íntimas pelo torcedor e decidiu encerrar o atendimento.Depois de sair do estabelecimento, o homem tentou retornar para buscar um celular que havia deixado no local. Um segurança pediu que aguardasse enquanto outro funcionário recuperava o aparelho.Durante a discussão, Marco Aurélio teria encostado um cigarro aceso na orelha do vigilante. O funcionário reagiu com um empurrão, fazendo com que o torcedor perdesse o equilíbrio, caísse de costas e batesse a cabeça contra o piso.O próprio segurança acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano e quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas não conseguiu evitar a morte.Imagens das câmeras de segurança do hotel registraram a discussão e o momento da queda. Conforme informações do boletim de ocorrência divulgadas pelo Metrópoles, as gravações mostram o contato do cigarro com a orelha do funcionário e o empurrão na sequência.O documento também aponta que as imagens não registram socos ou chutes desferidos pelo segurança contra o torcedor.
Polícia investiga responsabilidade pela morte
A ocorrência foi registrada no 7º Distrito Policial, na Lapa, como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os envolvidos foram ouvidos e a perícia técnica esteve no estabelecimento para analisar os vestígios da ocorrência.A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil.
A classificação como homicídio culposo indica que a investigação considera inicialmente uma morte sem intenção de matar. A polícia ainda deverá esclarecer as circunstâncias da reação do segurança e se houve legítima defesa.