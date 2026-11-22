Divulgação/Governo de São Paulo Diante do chamado, uma viatura da Polícia Militar foi imediatamente para o endereço na Zona Sul da capital e o homem foi detido

Um torcedor do Palmeiras morreu após ser empurrado por um segurança de hotel e bater a cabeça no chão durante uma discussão na noite de sábado (21), na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, registrada depois da partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

A vítima foi identificada como. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria importunado sexualmente uma funcionária do estabelecimento e encostado um cigarro aceso na orelha de um segurança antes de ser empurrado. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

O episódio aconteceu por volta das 22h40 (horário de Brasília), em um hotel na avenida Marquês de São Vicente, nas proximidades doestádio do Palmeiras.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Marco Aurélio estava hospedado no local e foi ao restaurante do estabelecimento após a partida. Ele vestia uma camisa do Palmeiras e consumiu bebidas alcoólicas.

Discussão terminou com queda e morte

Durante a permanência no restaurante, teria trocado provocações com torcedores do Flamengo, que deixaram o ambiente. Testemunhas também relataram que o homem apresentava o rosto inchado, possivelmente em razão de uma briga anterior, mas essa informação não foi confirmada pelos investigadores.

Segundo o registro policial, Marco Aurélio teria ofendido funcionárias do restaurante. Uma delas relatou ter sido tocada nas partes íntimas pelo torcedor e decidiu encerrar o atendimento.

Depois de sair do estabelecimento, o homem tentou retornar para buscar um celular que havia deixado no local. Um segurança pediu que aguardasse enquanto outro funcionário recuperava o aparelho.

Durante a discussão, Marco Aurélio teria encostado um cigarro aceso na orelha do vigilante. O funcionário reagiu com um empurrão, fazendo com que o torcedor perdesse o equilíbrio, caísse de costas e batesse a cabeça contra o piso.

O próprio segurança acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano e quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas não conseguiu evitar a morte.

Imagens das câmeras de segurança do hotel registraram a discussão e o momento da queda. Conforme informações do boletim de ocorrência divulgadas pelo Metrópoles, as gravações mostram o contato do cigarro com a orelha do funcionário e o empurrão na sequência.

Polícia investiga responsabilidade pela morte

O documento também aponta que as imagens não registram socos ou chutes desferidos pelo segurança contra o torcedor.

A ocorrência foi registrada no 7º Distrito Policial, na Lapa, como homicídio culposo, importunação sexual, injúria, lesão corporal e legítima defesa.



A classificação como homicídio culposo indica que a investigação considera inicialmente uma morte sem intenção de matar. A polícia ainda deverá esclarecer as circunstâncias da reação do segurança e se houve legítima defesa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os envolvidos foram ouvidos e a perícia técnica esteve no estabelecimento para analisar os vestígios da ocorrência.

A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil.