Foto: Governo de SP O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mantém o monitoramento

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta para fortes chuvas em todo o Estado a partir deste domingo (22), até terça-feira (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou um comunicado, chamando a atenção para riscos de tempestades em grande parte do País até o fim deste domingo.

De acordo com o órgão estadual, as regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos estão em alerta para condições de chuva mais intensa. Nas demais regiões do estado, a população também deve permanecer em atenção.

Em comunicado, a Defesa Civil afirma que as chuvas no Estado poderão ocorrer de forma irregular, com volumes e intensidades diferentes em cada município.

“Mesmo com períodos de sol e temperaturas elevadas, as pancadas poderão se formar rapidamente, principalmente durante as tardes e noites", avisa.

As chuvas poderão ocorrer de forma irregular, com volumes e intensidades diferentes em cada município. Mesmo com períodos de sol e temperaturas elevadas, as pancadas poderão se formar rapidamente, inclusive à noite.

Fim de semana com chuva



O fim de semana teve chuva forte em muitas regiões do território paulista. No sábado (21), temporais atingiram o Vale do Paraíba e causaram transtornos em vários municípios, entre eles Aparecida, que teve várias ruas inundadas. Neste domingo, o mau tempo persistiu, mas não impediu a grande movimentação de fieis no Santuário Nacional de Aparecida.

No decorrer do dia, a Defesa Civil enviou pelo menos 25 alertas por causa das fortes chuvas registradas em todo o estado. Do total, nove foram por meio do sistema Cell Broadcast (CBC) e 16 por meio de envio de SMS até as 16h38.

Em decorrência das fortes chuvas acompanhadas de queda de granizo na região, em Campos do Jordão, foi acionada a sirene de alerta para chuvas intensas às 14h10.

Até o momento, há registro de uma queda de árvore nas dependências do Tênis Clube. As equipes permanecem monitorando as áreas de risco.

A Defesa Civil informou ainda que manterá o monitoramento 24 horas por dia, com o apoio do Gabinete de Operação El Niño, que reúne órgãos para fortalecer a atuação conjunta diante das condições meteorológicas.

“É fundamental que a população acompanhe nossos alertas e siga as orientações preventivas. A prevenção é essencial para reduzir riscos e proteger vidas”, afirma, em nota.

Medidas preventivas

Alagamentos e enxurradas: não atravesse ruas alagadas nem tente passar por trechos com correnteza, a pé ou de veículo. Mantenha distância de rios e córregos.

Raios: procure abrigo em edificações fechadas. Evite permanecer em áreas abertas, próximas a árvores isoladas ou estruturas metálicas.

Ventos fortes: recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, mantenha distância de árvores, postes, placas e estruturas que possam cair.

Granizo: procure abrigo em locais seguros, longe de janelas, vidros e coberturas frágeis. Sempre que possível, mantenha veículos em locais cobertos.

Deslizamentos: observe sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra.

Ao identificar indícios de risco, afaste-se do local e acione a Defesa Civil.

Os alertas da Defesa Civil são enviados por SMS. Para receber, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.