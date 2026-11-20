Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema (SP) foi baleado de raspão na cabeça na tarde de quinta-feira (19) após reagir a uma tentativa de assalto na Rua Uruguaiana, no Brás, região central da capital paulista. Ele estava de folga e sem farda.
Como aconteceu a tentativa de roubo?
Nas imagens de câmeras de segurança, o guarda (de mochila amarela) havia acabado de estacionar sua moto e estava acompanhado de um amigo, em outra motocicleta.
Em seguida, dois criminosos chegaram em motos e abordaram a dupla para anunciar o assalto. Todos usavam capacetes e permaneceram com os equipamentos durante toda a ação.
O agente portava a arma da corporação e trocou tiros com um dos assaltantes. Um carro que estava estacionado entre eles foi atingido pelos disparos. Na sequência, o guarda corre e se afasta do veículo para se proteger. Confira o vídeo abaixo:
As imagens também mostram os criminosos retornando para as motocicletas. Antes de escapar, a dupla ainda tenta levar a mochila do amigo do guarda, mas desiste e foge do local.
Guarda foi socorrido e passa bem
Pelo fato de o agente ter sido atingido de raspão na cabeça, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, na Zona Leste da capital. O guarda recebeu atendimento médico, teve alta e passa bem.
Caso foi levado à Polícia Civil
Segundo informações publicadas pelo portal g1, o caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Belenzinho). O iG aguarda posicionamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Prefeitura de Diadema sobre a ocorrência.
*matéria em atualização