Divulgação Câmera de segurança flagra o momento em que um agente da GCM de Diadema reage a uma tentativa de assalto na Rua Uruguaiana, no Brás, centro de São Paulo

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema (SP) foi baleado de raspão na cabeça na tarde de quinta-feira (19) após reagir a uma tentativa de assalto na Rua Uruguaiana, no Brás, região central da capital paulista. Ele estava de folga e sem farda.

Como aconteceu a tentativa de roubo?

Nas imagens de câmeras de segurança, o guarda (de mochila amarela) havia acabado de estacionar sua moto e estava acompanhado de um amigo, em outra motocicleta.

Em seguida, dois criminosos chegaram em motos e abordaram a dupla para anunciar o assalto. Todos usavam capacetes e permaneceram com os equipamentos durante toda a ação.

O agente portava a arma da corporação e trocou tiros com um dos assaltantes. Um carro que estava estacionado entre eles foi atingido pelos disparos. Na sequência, o guarda corre e se afasta do veículo para se proteger. Confira o vídeo abaixo:





As imagens também mostram os criminosos retornando para as motocicletas. Antes de escapar, a dupla ainda tenta levar a mochila do amigo do guarda, mas desiste e foge do local.

Guarda foi socorrido e passa bem

Pelo fato de o agente ter sido atingido de raspão na cabeça, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, na Zona Leste da capital. O guarda recebeu atendimento médico, teve alta e passa bem.

Caso foi levado à Polícia Civil

Segundo informações publicadas pelo portal g1, o caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Belenzinho). O iG aguarda posicionamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Prefeitura de Diadema sobre a ocorrência.

*matéria em atualização