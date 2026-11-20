Divulgação/Governo de São Paulo Diante do chamado, uma viatura da Polícia Militar foi imediatamente para o endereço na Zona Sul da capital e o homem foi detido

Dois homens, que eram tio e sobrinho, foram mortos a tiros enquanto estavam sentados na área externa de um bar na rua Coelho Lisboa, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, na quinta-feira (19). As vítimas foram atingidas na cabeça e morreram no local. Os responsáveis pelo ataque fugiram.

Segundo a Polícia Militar, os homens estavam acompanhados de duas mulheres quando foram surpreendidos pelos criminosos, que dispararam à queima-roupa. As vítimas foram identificadas inicialmente como Ramon e Luis. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso.

A corporação recebeu o chamado às 18h01 (horário de Brasília). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao estabelecimento, mas os socorristas constataram as mortes ainda no endereço.

Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque. Segundo a Band, os atiradores se aproximaram das vítimas e efetuaram os disparos a curta distância. Um dos homens caiu imediatamente, enquanto o outro ainda tentou se mover antes de ser atingido.

Os criminosos deixaram o local a pé. Uma das gravações mostra um suspeito de camiseta preta correndo com uma arma de fogo após os disparos.

Polícia busca identificar autores do ataque

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o duplo homicídio. Policiais procuram outras imagens de câmeras instaladas nas proximidades para identificar os envolvidos e reconstruir a rota utilizada na fuga.

De acordo com informações divulgadas pela Band e pelo UOL, os dois homens tinham antecedentes criminais. Um deles possuía passagem por tráfico de drogas e o outro, por roubo.

A polícia ainda não confirmou a motivação do ataque nem uma eventual ligação com organizações criminosas.



