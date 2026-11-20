Divulgação/Metrô SP Metrô SP

Você já se perguntou por que o metrô não para durante um apagão, mesmo quando parte da cidade fica no escuro? A resposta está na infraestrutura: o sistema metroviário conta com uma rede de alimentação elétrica exclusiva, independente da distribuição comum feita pelas concessionárias que abastecem residências e comércios.

Em nota ao Mobilidade Estadão, a Motiva (empresa que opera as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô) explicou que esse abastecimento é garantido por subestações primárias de energia elétrica, capazes de alimentar trens, estações, áreas técnicas e outros equipamentos essenciais para o funcionamento do sistema. Essas unidades recebem cerca de 88 mil quilovolts (88 kV) diretamente da rede de transmissão e rebaixam essa tensão para 22 mil quilovolts (22 kV).

No caso da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, por exemplo, as subestações primárias estão distribuídas em três pontos estratégicos: nos bairros do Canindé, da Saúde e do Cambuci. Segundo o Metrô informou ao Mobilidade Estadão, caso uma dessas unidades apresente falha, as demais assumem a carga e continuam suprindo a demanda operacional sem interromper o serviço.

Como a energia chega aos trens e às estações

Dentro de cada estação, existem subestações secundárias que recebem a energia enviada pelas unidades externas e a adaptam para diferentes usos. A primeira delas é chamada de retificadora: ela transforma os 22 kV em 750 volts de corrente contínua, energia responsável por alimentar o terceiro trilho (aquela barra metálica instalada na lateral da via por onde passa o trem).

Para captar essa eletricidade, os carros possuem um dispositivo chamado sapata (uma placa conectora que desliza continuamente sobre o terceiro trilho). É por meio desse contato que a energia chega aos motores e movimenta a composição.

Já a subestação auxiliar tem a função de abastecer equipamentos de grande porte, como escadas rolantes e sistemas de ventilação. Para isso, ela recebe os mesmos 22 kV externos e os converte em 460 volts.

Por fim, para atender aos circuitos de iluminação e às tomadas das estações, a energia passa por uma nova conversão em corrente alternada, caindo de 460 volts para 200 volts. É justamente por operar em tensões muito mais altas e contar com essa estrutura própria que o sistema metroviário trabalha de forma independente da rede urbana comum.

O que acontece em caso de blecaute geral?

Se ocorrer um blecaute generalizado na rede de transmissão, o Metrô de São Paulo conta com geradores a diesel em cada estação para manter os sistemas básicos e a iluminação funcionando com segurança. Nesse cenário extremo, porém, os trens ficam sem tração e interrompem a circulação.

E nos trens da CPTM, como funciona?

No sistema ferroviário metropolitano, a lógica de segurança é semelhante: a energia elétrica das estações e das composições passa por diversas subestações interligadas ao longo das linhas. Se uma unidade falhar, as outras compensam o fornecimento.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou ao Mobilidade Estadão que, caso boa parte das subestações seja afetada simultaneamente, o intervalo entre os trens é ampliado e a frota circulante é reduzida para evitar a paralisação total da operação.

Na rede da CPTM, as subestações também recebem 88 kV na entrada, mas rebaixam a tensão para 35 kV — diferente do metrô, que trabalha com 22 kV. Além disso, em vez do terceiro trilho no solo, os trens são alimentados por cabos aéreos (rede aérea), cuja tensão chega a 3 mil volts.