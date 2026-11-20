Reprodução/Redes Sociais Milo

Dias depois de desaparecer de um apartamento no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, o gato Milo, de seis meses, foi encontrado morto dentro da caixa-d'água do próprio condomínio. O animal sumiu durante o segundo turno das eleições, no dia 25 de outubro, e foi encontrado na última terça-feira (17), quando moradores se queixaram do mau cheiro da água e um funcionário foi verificar o reservatório.

Milo havia sido resgatado por sua tutora após sofrer maus-tratos em um gatil, e fugiu do apartamento depois que ela abriu a porta por alguns instantes. Desde o dia da fuga, a tutora se empenhou nas buscas, colando cartazes, enviando mensagens, batendo em portas e até mesmo criando um perfil no instagram para procurá-lo.

Como Milo foi encontrado

De acordo com informações iniciais, o gato foi encontrado por funcionário de uma empresa contratada para fazer a limpeza da caixa d'água. Com as reclamações de mau cheiro na água, o funcionário abriu o reservatório e encontrou o animal, já sem vida.

A tutora só foi notificada por volta das 20h, quando um zelador do condomínio enviou uma mensagem e um vídeo do corpo do animal. Segundo a moradora, o funcionário teria descartado o corpo de Milo em uma lixeira comum na esquina do edifício; o corpo não foi recuperado.





De acordo com a dona de Milo, o animal não conseguiria acesso à caixa-d'água sozinho, já que a estrutura tem uma tampa vedada. Ela afirma ainda que analisou por mais de uma semana as imagens das câmeras de segurança do prédio e que elas não mostram Milo saindo pelo térreo.

Com base nesses pontos, a família considera que alguém pode ter retirado o gato de algum ponto do edifício e colocado o corpo no reservatório. A hipótese, porém, não foi confirmada e ainda depende de investigação para esclarecer como o animal chegou ao local e de que forma morreu.

A família diz estar tomando as medidas possíveis, com acompanhamento de advogados e contato com a polícia. A tutora também pede que o condomínio abra uma apuração interna e reforce a segurança.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DIIMA), da Polícia Civil, com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

