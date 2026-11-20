Divulgação Estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás

A Linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, teve uma falha registrada nesta sexta-feira (20) de feriado prolongado. Por conta do problema, a circulação dos trens sofreu alteração, e as composições utilizaram uma única via, com o embarque e o desembarque sendo feitos na mesma plataforma no sentido Capão Redondo.

A concessionária divulgou a ocorrência através de um comunicado em suas redes sociais, pouco depois das 13h, afirmando que o problema é resultado de uma falha em um equipamento de via, localizado próximo a estação Santo Amaro. Ainda no comunicado, a concessionária afirmou que equipes de manutenção já haviam sido acionadas e atuavam no local para restabelecer a circulação o mais rápido possível.

Além das equipes, a ViaMobilidade também acionou agentes de atendimento e segurança (AASs) para orientar os passageiros.

Por volta das 14h, a Motiva Trilhos publicou um comunicado de que a circulação dos trens na Linha 5-Lilás foi restabelecida nas duas vias.





Por mais que o aviso tenha sido feito nas redes sociais, no site da concessionária o problema não foi indicado, com a circulação categorizada como “normal” desde as 4h40 da manhã, quando a operação foi iniciada. Em nota ao iG, a empresa afirmou que a falta da informação se deu devido a uma instabilidade técnica no sistema, que também já está sendo supervisionada.

A linha

A Linha 5-Lilás é responsável por ligar a estação Chácara Klabin à estação Capão Redondo, ambas na Zona Sul da capital.

O trajeto faz integrações com outras 4 linhas do sistema de transporte por trilhos paulistano, são elas: Linha 1-Azul, através da estação Santa Cruz; Linha 2-Vermelha, na estação Chácara Klabin; Linha 9-Esmeralda, pela estação Santo Amaro; e a nova Linha 17-Ouro, através da estação Campo Belo.

