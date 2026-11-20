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Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, os serviços públicos estaduais de São Paulo terão funcionamento alterado. Entre as mudanças, estão o fechamento de órgãos de atendimento presencial e horários especiais no transporte e na cultura.

Confira todas as alterações:

Transporte

Ônibus: as linhas metropolitanas circulam com a programação comumente aplicada aos domingos durante a sexta-feira; no sábado (21) e no domingo (22), as linhas têm operação normal. Quem viajar de ônibus intermunicipal deve comprar passagem antecipadamente, chegar cedo ao embarque e usar cinto de segurança, inclusive as crianças.

Trens e metrô:

Linha 1-Azul: funcionamento normal, com a programação de domingo.

Linha 2-Verde: funcionamento normal, com a programação de domingo.

Linha 3-Vermelha: Fechada entre 4h40 e 6h30 para testes do novo sistema de sinalização e controle de trens; após 6h30, funcionamento normal até meia noite. No período em que a linha estiver fechada, ônibus do sistema Paese irão circular entre as estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda.

Linha 4-Amarela: intervalos de cerca de 5 minutos entre composições.

Linha 5-Lilás: intervalos médios de 6 minutos entre composições.

Linha 7-Rubi: obras do projeto TIC Eixo Norte mantêm via única entre Franco da Rocha e Baltazar Fidélis, com embarque e desembarque na mesma plataforma. Alguns trens no sentido Jundiaí terminam a travessia em Caieiras, e o passageiro precisa esperar o seguinte. Os intervalos são de 12,5 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras e de 40 minutos entre Caieiras e Jundiaí.

Linha 8-Diamante: Intervalos de 10 minutos entre as composições até as 22h e 15 minutos depois disso.

Linha 9-Esmeralda: Intervalos de 10 minutos entre as composições até as 8h, 15 minutos das 8h às 18h e novamente 10 minutos até o fim da operação.

Linha 10-Turquesa: Do início da operação até as 6h e das 23h30 à meia-noite trens circulam em via única entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires.

Linha 11-Coral: Das 4h às 9h, os intervalos médios entre os trens serão programados como o de um dia útil, para ampliar as opções de deslocamento de quem utilizada a Linha 3-Vermelha; entre 9h e 17h intervalos seguem a programação de domingo

Linha 12-Safira: funcionamento normal, com a programação de domingo.



Linha 13-Jade: intervalos de 12 minutos o dia todo.

Linha 15-Prata: funcionamento normal, com a programação de domingo.

O Expresso Aeroporto parte a cada 30 minutos na sexta-feira e a cada hora no sábado. No domingo, há saídas a cada 30 minutos das 5h às 8h30, e a circulação é suspensa das 9h à meia-noite por manutenção da CPTM perto da Estação Brás. Nesse intervalo, o caminho alternativo até Guarulhos são as Linhas 12-Safira e 13-Jade.

O VLT da Baixada Santista segue a escala de domingo, com intervalo médio de 40 minutos.

Travessias hídricas: as 11 travessias hídricas concessionadas terão equipes reforçadas. Na rota São Sebastião-Ilhabela entra a balsa Grega, para até 55 veículos por viagem, e lanchas gratuitas levam pedestres diariamente das 6h às 20h. Santos–Guarujá opera com a frota completa. Condições do tempo podem exigir ajustes.

Saúde

Os hospitais estaduais seguem em regime normal para urgências e emergências, com prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos operando sem pausa. Já os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) ficam fechados.

Quem pretende doar sangue pode procurar os postos da Pró-Sangue nas Clínicas e em Osasco, das 8h às 16h. Os postos Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri não abrem. Mais informações podem ser encontradas no site da instituição.





A Unidade Dispensadora do Hospital Regional de Assis atende normalmente. Ficam sem expediente as demais unidades, as Farmácias de Medicamentos Especializados, as Unidades Dose Certa na capital e os Núcleos de Apoio Farmacêutico.

Atendimento ao público

Poupatempo: todos os postos fecham na sexta e voltam a operar no sábado (21), com agendamento gratuito. Mais de 3,5 mil serviços seguem disponíveis no portal online do órgão, no aplicativo, nos totens e pelo WhatsApp.

Detran-SP: unidades em postos do Poupatempo e em prefeituras fecham e retomam o funcionamento somente na segunda (23), com agendamento no site do órgão ou no app Poupatempo.

Fazenda: o atendimento presencial da Sefaz-SP volta na segunda (23); os serviços eletrônicos continuam no portal.

Sabesp: canais digitais e telefônicos funcionam normalmente.

Bom Prato

Algumas unidades fecham para manutenção programada no fim de semana, incluindo Vila Nova Cachoeirinha, Santana, Lapa, Limão e São Mateus na capital, além de unidades em Osasco, Guarulhos, Francisco Morato, Suzano, Cotia, São José dos Campos, Carapicuíba, Mauá, Jacareí, Taubaté e Santos III e IV.

No sábado (21), funcionarão normalmente as unidades da 25 de Março; Brás, Capão Redondo, Guaianases, Santo Amaro, Itaquera e Tucuruvi, na Capital; Diadema, Santo André I e São Bernardo do Campo I, na região metropolitana de São Paulo; Campinas, no interior; e Santos I, no litoral.

Na sexta e no domingo (22), atendem apenas as unidades da 25 de Março, Brás e Santos I. O funcionamento regular volta na segunda (23).

Cultura

Abertos:

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque Villa-Lobos: 9h30 às 18h

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, Museu da Imagem e do Som (MIS), Memorial da Resistência de São Paulo, Museu da Diversidade Sexual e Pinacoteca: 10h às 18h

Museu do Futebol, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu das Culturas Indígenas, Museu H. P. Índia Vanuíre, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, Museu Casa de Portinari e Museu do Café: a partir das 9h, até às 18h

Museu Catavento e Museu de Arte Sacra de São Paulo: 9h às 17h

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Museu das Favelas: das 10h às 17h

Sala São Paulo: 19h às 23h

Theatro São Pedro: estreia da ópera Conceição Evaristo

Teatro Sérgio Cardoso: das 17h30 às 22h

Teatro Estadual de Araras: das 15 às 21h

Fechados: Mundo do Circo, Complexo Oswald de Andrade, Paço das Artes, escolas de dança e teatro, Conservatório de Tatuí e EMESP Tom Jobim.

Os horários completos dos demais equipamentos, incluindo as Fábricas de Cultura, constam no material oficial do governo estadual.

