Reprodução Passageiros se abaixam em trem da Linha 9-Esmeralda durante tiroteio na Marginal Pinheiros

Uma perseguição policial que atravessou parte da Zona Sul de São Paulo terminou em tiroteio e duas mortes na noite da última quarta-feira (18). O confronto final entre os policiais e os suspeitos aconteceu na Marginal Pinheiros, próximo à Estação Cidade Jardim, da Linha 9-Esmeralda, e assustou passageiros que esperavam o trem na plataforma.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou durante um patrulhamento, quando os agentes identificaram um carro com queixa de furto e placas falsas. O veículo, segundo a corporação, tinha registro de uso em "crimes contra estabelecimentos comerciais".

Quando os policiais tentaram abordar os ocupantes do veículo, na região da Vila Andrade, os homens aceleraram. A fuga durou cerca de 9 quilômetros e acabou na Marginal Pinheiros, onde o carro foi interceptado.





Ainda de acordo com os agentes, um dos homens desceu do carro armado depois da interceptação, foi atingido pelos disparos e morreu. O segundo, que permaneceu dentro do veículo, também foi baleado e teve a morte constatada no local.

Os homens eram suspeitos de participar de uma série de roubos a farmácias na capital.

O barulho dos tiros assustou os passageiros que estavam na Estação Cidade Jardim. Um vídeo gravado dentro de um trem parado mostra passageiros agachados no chão de um trem, tentando se proteger de possíveis balas perdidas.

Confira as imagens:



A ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, confirmou que houve uma intervenção policial em via pública próxima, mas disse que a operação da empresa não foi afetada diretamente.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp).

Durante a madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 5h45, duas faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros foram bloqueadas para que profissionais realizassem a perícia da área onde ocorreu o confronto, o que gerou congestionamento no trecho.

