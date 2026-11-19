Divulgação/Sabesp Operação da Sabesp na Estação Elevatória Santa Inês, em Caieiras (SP), substitui válvula antiga de 16 toneladas entre sexta-feira (20) e sábado (21)

Uma manutenção programada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) entre esta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, e sábado (21) pode afetar o fornecimento de água em bairros da capital e em nove cidades da Grande São Paulo. Segundo a companhia, a normalização do serviço ocorrerá de forma gradual em até 72 horas após o fim dos trabalhos.

O objetivo é substituir uma válvula de bombeamento antiga de 16 toneladas, instalada há mais de 50 anos, na Estação Elevatória Santa Inês, em Caieiras (SP). A unidade abastece cerca de 9 milhões de pessoas, o que equivale a 40% da população da Região Metropolitana.

Quais são os horários e regiões afetadas?

A intervenção está programada para começar às 12h desta sexta-feira (20), com previsão de conclusão às 4h de sábado (21), totalizando 16 horas de operação. Durante esse período, o fornecimento poderá sofrer intermitência ou redução de pressão. Confira os municípios e bairros que podem ser impactados:

São Paulo: Tucuruvi, Edu Chaves, Cangaíba, Penha, Jardim Popular, Vila Maria, Jardim América, Paulista, Vila Alpina, Vila Formosa, Carrão, Cachoeirinha, Perdizes, Casa Verde, Consolação, Sumaré, Mirante, Santana, Mooca, Cambuci, Vila Brasilândia, Vila Mariana, Vila Romana, Freguesia do Ó, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Vila Jaguara, Jaguaré, Jabaquara, Ipiranga, Sacomã, Vila do Encontro, Sapopemba, São Mateus, Jaraguá, Perus, Cursino, Parque Anhanguera e regiões atendidas pelas derivações Horto, Brás, Brasilândia, Parque Cantareira, Sonda II, Tremembé, Penha e USP.

Guarulhos: Gopouva, Centenário, Angélica, Cidade Martins, Cumbica, JK, Lavras e Bananal.

Santo André: Camilópolis e Erasmo.

Osasco: Mutinga, Quitaúna, Vila Iracema, Bela Vista e Conceição.

São Caetano do Sul: Vila Gerty, Santa Maria e Oswaldo Cruz.

Carapicuíba: Centro e Vila Dirce.

Franco da Rocha: Centro e Vila Santista.

Francisco Morato: Centro, Jardim Liliane, Parque 120 e Jardim Arpoador.

Cajamar: Centro.

Caieiras: Centro e Laranjeiras.

Operação especial

Para minimizar os impactos aos moradores, a Sabesp preparou uma operação especial que inclui a transferência parcial de água de outros sistemas produtores para as áreas normalmente atendidas pelo Sistema Cantareira.

A companhia afirma que manterá equipes operacionais de plantão durante toda a intervenção e disponibilizará caminhões-pipa para atendimento emergencial, com prioridade para hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais.

Orientações aos moradores

A recomendação da Sabesp aos moradores das regiões impactadas é utilizar a água de forma consciente durante o fim de semana, priorizando atividades essenciais.

Segundo a empresa, moradias equipadas com caixas-d'água dimensionadas para o consumo de pelo menos 24 horas (de acordo com as normas técnicas) tendem a sentir menos os efeitos da manutenção.

Após a conclusão dos serviços na madrugada de sábado (21), a retomada do abastecimento será gradual, podendo ocorrer em horários diferentes conforme a localização do imóvel, as características da rede de distribuição e o volume de consumo em cada bairro.