Divulgação/ SSP-SP Viatura da Polícia de São Paulo

Um esquema de fraude envolvendo empresas fornecedoras de produtos médicos e hospitalares está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Além da fraude, a investigação também apura suspeitas de irregularidades financeiras que somam cerca de R$ 5 milhões e possível lavagem de dinheiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriram, na última quarta-feira (18), mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e em Itu, no interior.

Como o esquema funcionaria

A investigação começou no ano de 2024, conduzida pela 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat). Segundo os policiais, o esquema funcionaria a partir de um acordo entre profissionais de saúde e empresas fornecedoras de materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos.

Na prática, os médicos indicariam a necessidade de determinados produtos para os procedimentos, e os fornecedores escolhidos passariam a abastecer as operações. A suspeita é de que os valores cobrados chegassem a ser 50% maiores do que os previstos pelos planos de saúde.





Os investigadores também encontraram indícios de pagamento de vantagens indevidas a cirurgiões em troca da indicação dos materiais das empresas investigadas. Até agora, a polícia não divulgou os nomes dos médicos e das companhias nem informou quantos são os alvos da operação.

Nas diligências, os agentes apreenderam cerca de R$ 76 mil em dinheiro, além de documentos, cartões telefônicos e equipamentos eletrônicos. Além do dinheiro, a polícia também encontrou com dinheiro identificados com nomes de pessoas de interesse da investigação dentro de uma casa de alto padrão no município de Santana de Parnaíba.

Todo o material recolhido irá para análise. O objetivo é identificar possíveis beneficiários dos pagamentos, entender o caminho do dinheiro e verificar eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos utilizados nas cirurgias.

