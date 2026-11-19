Divulgação/Socicam Mais de mil ônibus extras foram programados para atender à alta demanda nos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara durante o feriado prolongado

O feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), deve movimentar 474 mil passageiros nos três maiores pontos de embarque e desembarque da capital paulista — Tietê, Barra Funda e Jabaquara — entre os dias 19 e 23 de novembro. As informações são da Socicam, concessionária que administra os terminais rodoviários.

Confira os destinos mais procurados

Os destinos favoritos dos viajantes são Rio de Janeiro, Curitiba, Angra dos Reis, Florianópolis e os litorais Norte e Sul de São Paulo. Somente nesta quinta (19) e sexta-feira (20), estão previstos 118 mil embarques.

O pico de movimentação ocorre já nesta quinta-feira (19), quando 62 mil passageiros devem embarcar nos mais de 1,9 mil ônibus programados para deixar a capital.

Para atender à alta demanda, as viações disponibilizaram 1.089 ônibus extras, com possibilidade de ampliação da frota conforme a necessidade operacional.

Dicas para uma viagem tranquila e segura

Para evitar imprevistos e garantir uma experiência segura neste feriado, o planejamento antecipado é fundamental. Confira as principais orientações da concessionária antes de pegar a estrada: