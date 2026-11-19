O feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), deve movimentar 474 mil passageiros nos três maiores pontos de embarque e desembarque da capital paulista — Tietê, Barra Funda e Jabaquara — entre os dias 19 e 23 de novembro. As informações são da Socicam, concessionária que administra os terminais rodoviários.
Confira os destinos mais procurados
Os destinos favoritos dos viajantes são Rio de Janeiro, Curitiba, Angra dos Reis, Florianópolis e os litorais Norte e Sul de São Paulo. Somente nesta quinta (19) e sexta-feira (20), estão previstos 118 mil embarques.
O pico de movimentação ocorre já nesta quinta-feira (19), quando 62 mil passageiros devem embarcar nos mais de 1,9 mil ônibus programados para deixar a capital.
Para atender à alta demanda, as viações disponibilizaram 1.089 ônibus extras, com possibilidade de ampliação da frota conforme a necessidade operacional.
Dicas para uma viagem tranquila e segura
Para evitar imprevistos e garantir uma experiência segura neste feriado, o planejamento antecipado é fundamental. Confira as principais orientações da concessionária antes de pegar a estrada:
- Opte pelo transporte regular: além de oferecer mais segurança e direitos garantidos por lei, evita o risco de cancelamentos de última hora;
- Chegue com antecedência: esteja no terminal pelo menos 1 hora antes do horário previsto para o embarque;
- Separe a documentação obrigatória: todos os passageiros, incluindo crianças, devem apresentar documento oficial original com foto;
- Atenção às regras para menores de 16 anos: é obrigatória a apresentação de autorização judicial ou dos responsáveis para viajar desacompanhados ou com terceiros;
- Respeite o limite de bagagem: são permitidos até 30 kg no bagageiro e 5 kg como bagagem de mão. Identifique todas as malas com nome e telefone;
- Consulte a disponibilidade de passagens: caso não consiga comprar online, entre em contato previamente com a viação para checar horários e assentos livres;
- Fique atento aos prazos de remarcação e reembolso: as solicitações devem ser feitas diretamente com a empresa de ônibus com, no mínimo, 3 horas de antecedência.