Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo Sol nos prédios da Avenida Paulista, em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o sol entre nuvens e temperaturas amenas nesta quarta feira (18) De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média registrada durante o início da manhã foi de 19ºC.

O sol segue predominando durante todo o dia na capital, auxiliando na elevação gradual das temperaturas, que podem chegar à máxima de 30°C.

Durante a tarde, o tempo tem uma mudança e pancadas de chuva isolada, de moderada a forte intensidade, devem atingir a cidade, possivelmente acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o CGE, a condição se dá devido a combinação do calor com a umidade e há potencial para a formação de alagamentos pontuais.

A condição de chuva não é exclusiva da capital, se estendendo também para o estado inteiro, com algumas regiões entrando em estado de atenção, decretado pela Defesa Civil. Segundo o órgão, as áreas de instabilidade aumentam em todo o território paulista por conta da atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, somadas à influência do corredor de umidade vindo da Amazônia.

O banco de dados meteorológicos do CGE registrou 81,4 mm de chuva em novembro até o momento, o que representa aproximadamente 61,2% dos 133,1 mm esperados para todo o mês.





Próximos dias

Na quinta-feira (19), o cenário atmosférico se repete, com as temperaturas em elevação; a mínima esperada é 20°C e, a máxima, de 31°C. Durante a tarde, pancadas de chuva isoladas atingem a capital novamente, mas não são esperadas precipitações durante a noite.

O restante da semana promete calor e temperaturas elevadas em todos os dias, sempre próximas dos 30°C durante as tardes. As projeções mais recentes também indicam que as madrugadas devem ter uma elevação nas mínimas.

As chuvas também seguem presentes nos demais dias da semana, com características da primavera, ou seja, pancadas de chuva com intensidade moderada ou forte, mas de curta duração, entre o final da tarde e o início da noite.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Quarta-feira (18): Mínima de 19°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (19): Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (20): Mínima de 21°C, máxima de 30°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (21): Mínima de 21°C, máxima de 30°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Domingo (22): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

