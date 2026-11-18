Micaela Wentz/iG Trabalhador da Enel SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) formou maioria para recomendar ao Governo Federal o fim antecipado da concessão da Enel Distribuição São Paulo. A análise do processo foi retomada na última terça-feira (17), mas, mesmo após quatro votos favoráveis, a sessão foi novamente interrompida após pedido de vista do diretor-geral, Sandoval Feitosa.

A empresa atende, atualmente, cerca de oito milhões de unidades consumidoras na capital paulista, além de diversas outras em 23 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Quais são os próximos passos?

Após a interrupção, o julgamento na Aneel deverá ser retomado em até 60 dias, mas ainda não tem data marcada. Sandoval Feitosa apresentará seu voto-vista, e os demais diretores poderão manter ou mudar suas posições. Somente depois destas definições a agência terá uma deliberação concluída.

Até que esta etapa seja concluída, nada muda para o consumidor. A Enel segue responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, sem alteração no contrato de concessão, que vale até 2028.

Se a maioria dos votos for confirmada, o processo será enviado ao Ministério de Minas e Energia (MME), responsável por decidir a finalização definitiva da concessão, ou seja, a recomendação da Aneel não encerra a concessão de forma imediata.

No caso do encerramento definitivo, o fornecimento não pode ser interrompido. Neste cenário, especialistas apontam uma possível nomeação de um interventor pelo governo federal, que ficaria responsável por assumir a gestão, avaliaria a situação financeira e operacional da distribuidora, além de preparar o espaço para a chegada de outro operador.

Outra alternativa apresentada seria manter a Enel no comando da operação, mas, submeter a concessionária à fiscalização mais rigorosa, enquanto o governo seleciona um substituto. Por regra, a nova distribuidora deve ser escolhida através de licitação, com estudos técnicos e econômicos feitos pela Aneel.





O que disse a Enel

Sobre a definição parcial dos votos, a Enel se manifestou em uma nota enviada ao iG. Nela, a concessionária reafirma que cumpre todas as suas obrigações.

"A Enel São Paulo esclarece que não houve deliberação da Aneel sobre o processo de caducidade que envolve a companhia. O adiamento da decisão é mais uma oportunidade para que os dados e argumentos apresentados pela Companhia sejam avaliados tecnicamente. A empresa reitera que a distribuidora tem apresentado a melhor evolução do setor no País nos últimos anos em relação a indicadores como o tempo médio de atendimento emergencial e a interrupções prolongadas. Esse resultado se deve ao volume recorde de investimentos, à contratação de profissionais e a outras medidas implementadas que transformaram a operação da empresa nos últimos três anos.

A Enel reforça que cumpre integralmente as obrigações do contrato de concessão e do plano de recuperação apresentado à agência", finaliza a nota.

O processo

Em abril de 2026, depois de uma série de medidas e penalidades contra a Enel, após apagões na Grande São Paulo por conta de tempestades e demora no restabelecimento da energia elétrica, a diretoria da Aneel decidiu abrir o processo que pode levar ao fim antecipado do contrato da distribuidora em São Paulo.

A empresa apresentou sua defesa inicial à agência em 13 de maio, pedindo o arquivamento do processo, após apontar “vícios procedimentais graves” e exigir uma perícia técnica especializada para esclarecer os efeitos das tempestades no serviço prestado pela empresa, sobretudo os eventos de dezembro de 2025, que deixaram mais de 4,2 milhões de pessoas sem luz em São Paulo.

Antes do evento climático extremo, a companhia já havia enfrentado grandes apagões. Em novembro de 2023, 2,5 milhões de imóveis ficaram sem luz e, em outubro de 2024, o número chegou a 3,1 milhões.

A distribuidora questionou a metodologia usada pela Aneel para medir seus resultados e apontou uma série de supostas ilegalidades no processo.

Em julho, a Procuradoria Federal junto à Aneel, ligada à Advocacia Geral da União (AGU), rejeitou os argumentos apresentados pela Enel, que apresentou novas alegações no processo, naquele mesmo mês: voltou a apontar falhas metodológicas na avaliação de desempenho em apagões e pediu novamente o arquivamento do processo. Em 11 de agosto, a diretoria da Aneel rejeitou um 1º recurso da Enel contra a decisão que abriu o processo de caducidade.

Em sua defesa, a distribuidora também defendeu que parte dos indicadores usados para avaliar o desempenho ocorrências climáticas não está prevista em contrato e que não existem mecanismos regulatórios para medir resultados em eventos “excepcional, inédito e sem precedentes”, como os de 2025.

Também em agosto, a Aneel rejeitou um pedido da empresa para fazer uma perícia independente sobre o desempenho nos apagões. Em 29 de setembro, a agência indeferiu outro recurso da distribuidora, desta vez contra a decisão que indeferiu a perícia técnica.

