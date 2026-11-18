Foto: Nalu Cardoso/g1 RR levantamento do CESeC mostra que 64% dos recursos da Lei de Drogas no estado vão para privação de liberdade

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (17) pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) detalha quanto custa aplicar a Lei de Drogas no Brasil. Em São Paulo, as despesas com os sistemas penitenciário e socioeducativo somaram cerca de R$ 1,97 bilhão em 2024.

É um montante 3,4 vezes superior aos R$ 576,1 milhões calculados para a atuação das polícias Civil e Militar na área.

Desse total voltado à privação de liberdade, a maior fatia foi absorvida pelo sistema penitenciário, com R$ 1,27 bilhão, enquanto o atendimento socioeducativo, o que é responsável pelas unidades de internação de adolescentes, respondeu por R$ 697,3 milhões. Na ponta policial, a estimativa de gastos ficou dividida entre R$ 441,9 milhões na Polícia Civil e R$ 134,1 milhões na Polícia Militar.

Ranking nacional e concentração de gastos

São Paulo aparece na terceira posição do ranking nacional de comprometimento orçamentário com a Lei de Drogas, atrás apenas do Paraná (11,8%) e do Espírito Santo (11,5%).

No estado paulista, a aplicação da norma consumiu 11,1% do total gasto pelas instituições do sistema de Justiça Criminal, índice bem acima da média brasileira, de 7,9%.

Quando se observa a divisão interna dos recursos em São Paulo, o peso do encarceramento fica evidente: juntos, os sistemas penitenciário (41,4%) e socioeducativo (22,6%) respondem por 64% de toda a conta mapeada pelo estudo.

Já as duas forças de segurança pública somam 18,7% do orçamento — menos de um terço do valor destinado às unidades prisionais e de internação.

Nesse recorte, a Polícia Civil, encarregada das investigações, representa 14,3% do total, enquanto a Polícia Militar, que atua no policiamento ostensivo, responde por 4,4%.

Metodologia e gastos na Justiça

Além das forças policiais e das unidades de privação de liberdade, o restante da conta de R$ 3,08 bilhões em São Paulo divide-se entre os órgãos do sistema de Justiça.

O Tribunal de Justiça responde pela maior fatia desse grupo, com R$ 395 milhões (12,8% do total), seguido pelo Ministério Público, que absorveu R$ 76,3 milhões (2,5%), e pela Defensoria Pública, com R$ 61,2 milhões (2%).

Para chegar a esses números, a equipe do CESeC auditou as despesas efetivamente pagas pelos órgãos públicos ao longo de 2024.

O cálculo envolveu o envio de 898 solicitações via Lei de Acesso à Informação (LAI) e o cruzamento de registros oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Para onde vão os R$ 3,08 bilhões da Lei de Drogas em SP?

Sistema Penitenciário: R$ 1,27 bilhão (41,4%)

Sistema Socioeducativo: R$ 697,3 milhões (22,6%)

Polícia Civil: R$ 441,9 milhões (14,3%)

Tribunal de Justiça: R$ 395 milhões (12,8%)

Polícia Militar: R$ 134,1 milhões (4,4%)

Ministério Público: R$ 76,3 milhões (2,5%)

Defensoria Pública: R$ 61,2 milhões (2%)

Liderança no socioeducativo e impacto social

No recorte voltado a adolescentes, nenhum outro estado gastou tanto quanto São Paulo em 2024.

Os R$ 697,3 milhões registrados no território paulista equivalem a quase metade de todo o R$ 1,4 bilhão desembolsado no país com o sistema socioeducativo. O Rio de Janeiro ocupa a vice-liderança, com R$ 153,8 milhões, seguido de perto pelo Paraná, com R$ 150,8 milhões.

O CESeC também traduziu os R$ 3,08 bilhões gastos em São Paulo no chamado "custo de oportunidade", mostrando o que poderia ser feito com essa mesma verba em outras áreas:

Construir 538 creches públicas;

Financiar 372 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Erguer 1.247 Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPSad III);

Beneficiar 378.785 famílias pelo Bolsa Família durante um ano;

Construir 51.457 moradias populares pelo Minha Casa, Minha Vida.

Na avaliação da cientista social e pesquisadora do CESeC Rachel Machado, em entrevista ao g1, a concentração de bilhões de reais no sistema prisional expõe um desequilíbrio nas prioridades do Estado.

É inaceitável uma política que consome bilhões de reais, superlota presídios e perpetua a violência em nome do combate às drogas. Os recursos públicos devem estar a serviço da população, não de uma estratégia que insiste em reproduzir violência e desigualdades Rachel Machado, pesquisadora do CESeC e cientista social





O que diz a Lei de Drogas?

Em vigor desde 2006, a Lei nº 11.343 estabelece diretrizes tanto para prevenir o consumo de substâncias ilícitas quanto para reprimir o tráfico.

Apesar de prever penas distintas para usuários e traficantes, a legislação não determina uma quantidade exata de droga que separe as duas situações — a classificação depende da análise do contexto da abordagem, o que frequentemente gera críticas sobre seletividade na aplicação da lei.

O iG aguarda um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sobre os dados divulgados pelo estudo. O espaço segue aberto para as manifestações.