Reprodução/ redes sociais A jovem Bianca Carolyne Garbo foi encontrada morta na Zona Sul de SP

A Polícia Militar encontrou o corpo da tatuadora Bianca Carolyne Garbo, de 25 anos, em uma área de mata, nesta quarta-feira (18), no Jardim Celeste, na Zona Sul de São Paulo. Os policiais atenderam à ocorrência por volta das 5h30 na Rua Bernardo Buontalenti.

A vítima foi localizada com sinais de violência e estava com os dentes quebrados.

Tratamento psiquiátrico e histórico de discussões

A mãe da jovem relatou que Bianca fazia tratamento psiquiátrico devido a episódios de surtos, mas não tomava os remédios de forma regular, segundo informações divulgadas pelo g1.

Ela revelou ainda que a filha e o ex-namorado costumavam discutir com frequência, embora os desentendimentos fossem apenas verbais.

A Polícia Militar encaminhou o ex-namorado de Bianca para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele tem passagens anteriores por violência doméstica e foi a última pessoa a ver a jovem com vida.

Como Bianca desapareceu?

O relato da mãe aponta que a jovem voltou do trabalho na noite de terça-feira (17), tomou banho e permaneceu sentada, apenas de toalha, na escada da entrada de casa, por volta das 23h.

A situação se estendeu até por volta das 2h30 da madrugada.

Pouco depois, Bianca começou a gritar e saiu correndo pela rua. A mãe tentou acalmá-la e ligou para o ex-namorado, que foi até a residência.

Família e policiais tentaram convencer a jovem a aceitar atendimento médico, mas ela se recusou. O ex-namorado também tentou convencê-la a entrar, sem sucesso.

Foi então que o rapaz colocou Bianca no carro e saiu com ela para tentar tranquilizá-la.

Durante o trajeto, a jovem se acalmou. O ex-namorado afirmou à mãe que ela pediu para ser deixada em uma área de mata, dizendo que não queria voltar para casa

O suspeito relatou ter deixado Bianca sozinha no local antes de ir embora. Horas mais tarde, o corpo da tatuadora foi encontrado na mesma região de mata.

Além de trabalhar com tatuagens e aplicação de piercings, Bianca era lembrada com carinho pela família. "Era muito inteligente, muito inteligente", lamentou a mãe.