Reprodução Prédio no centro de São Paulo após incêndio

Um depósito de mercadorias foi tomado por um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira (17), no Bom Retiro, região central de São Paulo. O prédio, de três andares, ficava na Rua da Graça, próximo ao número 850, e funcionava sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que comprova o cumprimento das normas de prevenção e combate a incêndios.

O espaço servia para guardar produtos vendidos em lojas on-line, como brinquedos, aparelhos eletrônicos, capas de celular e utensílios domésticos; todos os itens que estavam nas dependências foram perdidos. Os Bombeiros não informaram o valor estimado do prejuízo nem quantas empresas usavam o galpão.

O fogo começou pouco depois das 2h da manhã e 15 equipes do Corpo de Bombeiros, com cerca de 40 agentes, foram enviadas ao local para controlar o incêndio. Não há informações sobre feridos ainda não se sabe a causa.

Imagens divulgadas mostram o imóvel totalmente destruído, mas com a estrutura interna ainda de pé, confira a gravação:





Mesmo após o fogo ser extinto, o Corpo de Bombeiros ainda deixou uma viatura no local durante a manhã, para fazer o rescaldo, etapa que consiste em revisar os possíveis focos de fogo e evitar que as chamas se acendam novamente. Segundo a corporação, o local foi deixado em condições seguras.

Durante todo o atendimento, a Rua da Graça seguiu interditada no trecho entre as ruas Solon e Barão do Tibagi, perto da Marginal Tietê, o que alterou o trânsito na área ao longo da manhã.

Prédio funcionava sem licença

O capitão Aaran Barbosa, que acompanhou a ocorrência, afirmou à TV Globo que o prédio estava irregular, e não tinha o AVCB. Segundo ele, a corporação conseguiu contato com o proprietário, que tem dificuldade para se comunicar em português.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e segundo o bombeiro, as providências cabíveis ainda serão discutidas com o delegado responsável.

Sobre a origem do incêndio, o oficial disse que ainda não é possível apontar a causa. A destruição quase completa da estrutura e a grande quantidade de material queimado dificultam a análise inicial. "Não dá para afastar o risco de um incêndio criminoso, porém não dá para afirmar que esse incêndio foi provocado", afirmou.

