Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Marquise do Parque Ibirapuera e prédios em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu novamente com o céu nublado e temperaturas amenas nesta terça-feira (17). De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, durante a madrugada.

Com o passar das horas, o sol deve predominar na capital, aparecendo entre nuvens, mas ainda auxiliando na elevação gradual das temperaturas; a máxima pode chegar aos 28°C. No final da tarde, a brisa marítima chega à cidade e diminui a sensação de calor e abafamento.

De acordo com o CGE, não há previsão de chuva na capital em nenhum horário, já a Defesa Civil, afirma que ainda existem áreas de instabilidade na faixa Leste do estado, onde a capital de encontra, além das regiões Oeste e Norte; nas áreas citadas pelo órgão, devem ser esperadas pancadas de chuva isoladas, apresentando de moderada a forte intensidade, possivelmente acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Até o final da tarde de ontem (16), o banco de dados meteorológicos do CGE registrou 81,4 mm de chuva no mês, o que representa aproximadamente 61,2% dos 133,1 mm esperados para novembro.





Próximos dias

O restante da semana promete calor e temperaturas elevadas em todos os dias, sempre próximas dos 30°C durante as tardes. As projeções mais recentes também indicam que as madrugadas também devem ter uma elevação nas mínimas.

Por mais que as temperaturas aumentem, as chuvas seguem presentes, mas com mais características da primavera, ou seja, pancadas de chuva com intensidade moderada ou forte, mas de curta duração, entre o final da tarde e o início da noite.

Na quarta-feira (18), o dia terá sol desde a manhã e rápida elevação das temperaturas, que podem chegar a 30°C. Por mais que o dia fique ensolarado e quente, no fim da tarde, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima favorece a possibilidade de chuva, no formato de pancadas com intensidade moderada a forte.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Terça-feira (17): Mínima de 19°C, máxima de 28°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme

- Quarta-feira (18): Mínima de 17°C, máxima de 30°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto

- Quinta-feira (19): Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sexta-feira (20): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sábado (21): Mínima de 21°C, máxima de 32°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite