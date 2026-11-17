A partir deste sábado (21), nove linhas de ônibus da Zona Sul da capital paulista que estavam sob gestão da Transwolff passarão a ser operadas por outras empresas de transporte. A mudança foi divulgada pela SPTrans na manhã desta terça-feira (17).
Segundo o comunicado, as alterações vão beneficiar cerca de 47,6 mil passageiros transportados diariamente. Com a medida, veículos menores serão substituídos por ônibus maiores, acrescentando 21,6 mil lugares à capacidade diária dessas linhas. A administração municipal prevê que a oferta de assentos aumentará em 25%, passando de 86,6 mil para 108,2 mil por dia.
Parte dessa frota também passará a utilizar os corredores exclusivos de ônibus em vias importantes da região, como as avenidas Senador Teotônio Vilela e Guarapiranga, além da Estrada de Itapecerica.
Para os passageiros, a principal mudança prática será a nova numeração dos coletivos. Das nove linhas transferidas, oito manterão os mesmos pontos iniciais e finais. Segundo a SPTrans, eventuais ajustes nos trajetos ocorrerão apenas em trechos pontuais para otimizar o atendimento.
As empresas Mobibrasil, Viação Grajaú, KBPX, Viação Campo Belo, Metrópole Paulista, Gatusa e Auto Bless, que já atuam na Zona Sul, assumirão a operação das linhas. No comunicado, a SPTrans afirma que não há previsão de demissões e que os trabalhadores e veículos serão realocados nas novas operadoras. Veja abaixo quais são as novas linhas:
UNISA – Campus 1 / Terminal Santo Amaro
- Linha atual: 6030-10
- Nova linha: 637J-41
- Operadora: Mobibrasil
- Operação exclusiva com ônibus elétricos.
Vargem Grande / Terminal Grajaú
- Linha atual: 6093-10
- Nova linha: 6091-31
- Operadora: Viação Grajaú
- Melhoria: substituição dos veículos atuais por ônibus padron, ampliando a oferta de lugares. Na Avenida Senador Teotônio Vilela, os coletivos poderão utilizar o corredor exclusivo, proporcionando mais agilidade e facilitando a conexão com o Terminal Varginha.
Valo Velho / Santo Amaro
- Linha atual: 6045-10
- Nova linha: 6049-31
- Operadora: KBPX
- Melhoria: operação com ônibus padron, ampliando a capacidade de transporte e permitindo o acesso ao Corredor Itapecerica e à plataforma externa do Terminal João Dias.
Jardim Mitsutani / Terminal Capelinha
- Linha atual: 6037-10
- Nova linha: 6816-32
- Operadora: Viação Campo Belo
- Melhoria: substituição de midiônibus por ônibus padron, com maior capacidade de passageiros. O itinerário será mantido.
Jardim São Francisco / Terminal Santo Amaro
- Linha atual: 6258-10
- Nova linha: 7023-41
- Operadora: Metrópole Paulista
- Melhoria: operação com ônibus maiores, que poderão utilizar o Corredor da Avenida Guarapiranga, contribuindo para viagens mais ágeis.
Inocoop Campo Limpo / Terminal Campo Limpo
- Linha atual: 7062-10
- Nova linha: 7088-10
- Operadora: Gatusa
- Melhoria: substituição de midiônibus por ônibus padron, aumentando a oferta de lugares. O itinerário será mantido.
Inocoop Campo Limpo / Terminal Campo Limpo
- Linha atual: 7062-31
- Nova linha: 7089-10
- Operadora: Gatusa
- Melhoria: substituição de midiônibus por ônibus padron, ampliando a capacidade de transporte. O itinerário será mantido.
Jardim Helga / Terminal Campo Limpo
- Linha atual: 7052-10
- Nova linha: 7087-10
- Operadora: Auto Bless
- Melhoria: manutenção do modelo de veículo e do itinerário atuais.
Metrô Campo Limpo / Horto do Ypê
- Linha atual: 7062-41
- Nova linha: 7073-10
- Operadora: Auto Bless
- Melhoria: manutenção do modelo de veículo e do itinerário atuais.
Fonte: SPTrans
Entenda o fim da concessão da Transwolff
O encerramento do contrato da Transwolff ocorreu em dezembro de 2025, após a empresa ser alvo da Operação Fim da Linha, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).
Investigadores apontaram suspeitas de lavagem de dinheiro e ligações de integrantes da companhia com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A Prefeitura de São Paulo já havia assumido a intervenção administrativa da viação em abril de 2024.
Diante das investigações, a administração municipal concluiu que a empresa descumpriu obrigações contratuais, além de registrar falhas operacionais e dificuldades econômico-financeiras.
A Transwolff negou qualquer envolvimento com a organização criminosa e afirmou que contestaria na Justiça a decisão da Prefeitura de romper os contratos de concessão.