Reprodução/ Redes Sociais Luís Cláudio Lula da Silva e Natália Schincariol

A Polícia Civil de São Paulo investiga um possível golpe dentro de um processo de separação que envolve o filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Batizada de Operação Nexus, a ação apura se cerca de R$ 800 mil foram desviados durante o processo; o dinheiro teria sido usado em parte de um acordo entre o empresário Luís Cláudio Lula da Silva e a ex-companheira, a médica Natália Schincariol.

Histórico da separação e o golpe

Luís Cláudio é o mais novo dos cinco filhos de Lula. Ele e Natália ficaram juntos por cerca de dois anos e não tiveram filhos. Em 2024, a médica denunciou o empresário por violência doméstica e conseguiu medidas protetivas; a Justiça ordenou que Luís mantivesse distância da ex-esposa, além de não procurá-la e deixar o imóvel onde viviam.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante as negociações da separação, Natália contratou um escritório de advocacia para intermediar a formalização do acordo. Luís Cláudio teria feito os pagamentos combinados ao escritório, mas o dinheiro não chegou a quem deveria receber.

Os investigadores agora tentam descobrir se documentos, procurações, ações judiciais e empresas foram usados para dar aparência de legalidade à movimentação. Há suspeita de que papéis ligados ao processo tenham sido falsificados para viabilizar o desvio.





O inquérito analisa possíveis crimes de estelionato, falsidade documental, fraude processual e exercício ilegal de profissão regulamentada. A polícia também investiga indícios de lavagem de capitais.

Mandados e investigações

De acordo com a SSP, nesta terça-feira (17), os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão contra nove investigados na capital paulista e nos municípios de São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior do estado, além da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Não há mandados de prisão.

Além das buscas, a Justiça autorizou medidas patrimoniais e financeiras contra quatro pessoas físicas e cinco empresas, incluindo o bloqueio de aproximadamente R$ 800 mil, valor equivalente ao que teria sido desviado.

Duas das pessoas investigadas são advogadas. A operação é conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (2ª DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O iG não conseguiu localizar os advogados das vítimas. O espaço segue aberto para alterações.

