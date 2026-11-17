Reprodução/GCM Corpo é encontrado em geladeira abandonada em São Paulo



Um corpo foi encontrado dentro de uma geladeira abandonada na Praça José Luiz de Mello Malheiro, no bairro da Liberdade, Centro de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (17) e, por mais que a polícia ainda não saiba a identidade da vítima nem a causa da morte, autoridades reconheceram que o corpo pertencia a um homem.

De acordo com informações iniciais, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada após um grupo de pessoas que passava pelo local notar rastros de sangue escorrendo da geladeira.

Os agentes foram ao local após receberem a ligação e, quando abriram o eletrodoméstico, encontraram um corpo coberto por cobertores e pedaços de papelão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre há quanto tempo a geladeira estava no local nem sobre quem poderia tê-la deixado ali.





Samu confirmou a morte

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou a morte do homem ainda no local. A área foi preservada para a chegada da perícia, que foi acionada e deve examinar o entorno do local em busca de vestígios que ajudem a esclarecer o caso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita no 8º Distrito Policial, no Brás.

Até a última atualização, a polícia não informou outras características da vítima, como a idade aproximada, ou as possíveis circunstâncias da morte, como ferimentos visíveis.

