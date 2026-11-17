Um corpo foi encontrado dentro de uma geladeira abandonada na Praça José Luiz de Mello Malheiro, no bairro da Liberdade, Centro de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (17) e, por mais que a polícia ainda não saiba a identidade da vítima nem a causa da morte, autoridades reconheceram que o corpo pertencia a um homem.
De acordo com informações iniciais, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada após um grupo de pessoas que passava pelo local notar rastros de sangue escorrendo da geladeira.
Os agentes foram ao local após receberem a ligação e, quando abriram o eletrodoméstico, encontraram um corpo coberto por cobertores e pedaços de papelão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre há quanto tempo a geladeira estava no local nem sobre quem poderia tê-la deixado ali.
Samu confirmou a morte
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou a morte do homem ainda no local. A área foi preservada para a chegada da perícia, que foi acionada e deve examinar o entorno do local em busca de vestígios que ajudem a esclarecer o caso.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita no 8º Distrito Policial, no Brás.
Até a última atualização, a polícia não informou outras características da vítima, como a idade aproximada, ou as possíveis circunstâncias da morte, como ferimentos visíveis.