Divulgação/Google Maps Aena é multada por cortar 22 árvores em área pública

A Prefeitura de São Paulo multou a Aena, concessionária do Aeroporto de Congonhas, em R$ 50 mil nesta segunda-feira (16) pela derrubada irregular de 22 árvores em uma área pública vizinha ao terminal. A remoção da vegetação ocorre em razão das obras de ampliação do complexo aeroportuário, com entrega prevista para 2028.

O auto de infração, emitido pela Subprefeitura de Santo Amaro e datado de 23 de outubro, classifica a irregularidade como supressão não autorizada de vegetação.

Entenda o caso

O corte ocorreu em outubro, no Jardim Aeroporto, Zona Sul da capital paulista. Moradores da região foram surpreendidos pela ação de funcionários da Aena e organizaram um protesto no local. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e dispersou os manifestantes.

Segundo reportagem do g1, após a insistência dos moradores, um dos funcionários apresentou uma autorização emitida em julho de 2025 pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL) e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

O documento prevê o corte de 781 árvores exóticas e de outras 24 exemplares, entre angicos, paus-ferro e sibipirunas, espécies nativas da Mata Atlântica, além de duas espécies de pau-brasil e ipê-amarelo, protegidos por legislação federal específica.

A área afetada, situada entre as ruas Tamoios e General Pantaleão Teles, é classificada como logradouro público (praça ou canteiro), segundo o GeoSampa, plataforma oficial de mapas da Prefeitura.

Além disso, a própria licença estadual determina que a Aena deveria obter autorizações complementares junto aos órgãos públicos competentes, o que inclui a administração municipal.

Ainda de acordo com o g1, a concessionária alega que a retirada da vegetação é necessária para garantir a segurança das operações aéreas e sustenta que a intervenção foi autorizada pela Cetesb.

Contudo, a planta oficial que delimita o sítio aeroportuário mostra que a praça está fora dos limites de Congonhas, dado que contraria a justificativa apresentada inicialmente pela empresa.

Após a repercussão da denúncia, a concessionária suspendeu temporariamente os cortes.

Compensação ambiental e investigação no MP

Anteriormente, a Cetesb havia aprovado a supressão de 1.191 árvores localizadas dentro do perímetro do aeroporto. Segundo o órgão, a licença exige como compensação ambiental o plantio de 11 mil mudas em uma área de aproximadamente 4,8 hectares.

No dia 23 de outubro, a vereadora Renata Falzoni (PSB) e três associações de moradores protocolaram uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo a investigação dos cortes e a adoção de medidas para impedir novas intervenções irregulares.

O documento também questiona o uso de uma licença ambiental estadual para justificar a derrubada de árvores em áreas públicas municipais, além de cobrar a apuração das responsabilidades da concessionária e dos órgãos de fiscalização.

Novo terminal em 2028

A Aena prevê investir mais de R$ 2 bilhões na ampliação e modernização do Aeroporto de Congonhas.

O projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros, cuja área passará dos atuais 45 mil metros quadrados para cerca de 105 mil metros quadrados.

A reforma também contempla o aumento no número de pontes de embarque, de 12 para 19, além de readequações nos pátios de aeronaves, nos hangares e nos acessos viários ao terminal. A conclusão das obras está prevista para 2028.

O iG procurou a concessionária para comentar a multa aplicada pela Prefeitura. O espaço segue aberto para manifestação.