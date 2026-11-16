Divulgação Explosão destruiu parte do teto e danificou o interior da loja de eletrônicos em Santo André; segundo a perícia, console continha duas cargas explosivas

Suspeito de enviar um videogame com explosivos e acionar a detonação contra o dono de uma loja de eletrônicos, o empresário Everton Yoshizumi Lima é alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Civil nesta segunda-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo.

O investigado já estava detido desde a manhã de sábado (14), quando foi capturado pela Polícia Militar no bairro Parque das Nações e levado ao 5º Distrito Policial.

Durante patrulhamento, os agentes desconfiaram de uma motocicleta suspeita de furto e localizaram o proprietário em um estabelecimento comercial. Ao checarem os documentos do empresário, constataram que havia um mandado de prisão temporária em aberto pelo atentado.

A dinâmica do atentado

O crime ocorreu por volta das 17h30 de 23 de outubro. Segundo a Polícia Civil, um entregador por aplicativo foi contratado para retirar o console em uma rua pouco movimentada de Santo André e levá-lo até a loja da vítima, sob o pretexto de solicitar um reparo técnico. O motociclista desconhecia que transportava um explosivo.

O aparelho escondia uma bomba programada para detonar após a entrega. Sem suspeitar do risco, o comerciante guardou o videogame em uma gaveta e retomou o trabalho.

Instantes depois, o dispositivo foi acionado e explodiu, destruindo parte do teto e danificando o interior do imóvel. A ação registrada por câmeras de segurança. O dono da loja sofreu ferimentos leves, e um amigo que o acompanhava teve queimaduras na perna.

De acordo com a perícia, o console continha duas cargas explosivas, mas apenas uma detonou. Para os investigadores, o artefato foi montado com clara intenção de matar.

Motivação seria disputa comercial



A principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por concorrência empresarial. Everton é proprietário de duas lojas na mesma via e teria se incomodado com a abertura do novo negócio, que ganhou visibilidade após campanhas nas redes sociais e distribuição de panfletos na região. Segundo a polícia, o suspeito planejou o ataque para eliminar o concorrente.

Em depoimento aos policiais, o antigo dono do ponto comercial atacado relatou ter sofrido atos de sabotagem no mesmo endereço no passado, embora não tenha conseguido comprovar o envolvimento do investigado na ocasião.

O iG ainda não identificou a defesa do acusado. O espaço segue aberto.