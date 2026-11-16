Divulgação PM de SP prende procurado pela morte de torcedor no Rio

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na noite do último sábado (14), um homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro por participação na morte de um torcedor durante um confronto entre torcidas organizadas. A prisão aconteceu no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista.

A prisão foi efetuada durante um trabalho de campo, quando policiais do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) receberam informações sobre o paradeiro do foragido e passaram a intensificar o patrulhamento na área indicada. A suspeita era de que ele estivesse em um evento na sede de uma torcida organizada.

Ao notar a presença das viaturas, o homem tentou fugir para dentro do estabelecimento. Imagens da câmera corporal de um dos agentes mostra a tentativa do suspeito de se esconder dentro de uma cabine em um banheiro. A equipe alcançou o homem e o deteve.





O suspeito foi levado ao Centro de Detenção Provisória Pinheiros IV, onde ficou à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, o procurado integra a Fúria Jovem, principal torcida organizada do Botafogo, e já havia sido exposto publicamente. Sua imagem foi divulgada por veículos de comunicação e pelo Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, serviço que recebe informações anônimas da população para auxiliar a polícia, na intenção de facilitar a identificação de foragidos.

O crime

O caso aconteceu em 2025, quando grupos rivais de torcedores se enfrentaram horas antes de uma partida entre Corinthians e Fluminense, nas proximidades do estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Durante o confronto, um torcedor foi morto a pauladas. O suspeito detido estava envolvido no espancamento.





O mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça fluminense, mas foi cumprido na cidade de São Paulo após a divulgação da identidade do suspeito e seu possível paradeiro.

Segundo a PM, o foragido permanece à disposição do Judiciário e o homem deverá responder pelo envolvimento na morte do torcedor. A polícia ainda não informou exatamente por qual crime específico o suspeito responderá, nem se há outros suspeitos envolvidos no caso que ainda estejam foragidos.